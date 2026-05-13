Lelekice se oglasile nakon ulaza u finale Eurosonga: "Srce mi je tonulo, nisam više mogla glumiti..."

Nakon prolaska u finale Eurosonga, članice grupe Lelek dale su izjavu za medije.

Članice grupe Lelek, koje ove godine predstavljaju Hrvatsku na Eurosongu, u utorak su proslavile ulaz u finale najvećeg svjetskog glazbenog natjecanja. Djevojke su još dugo nakon zaključenja polufinala bile budne i uzbuđene, a sada kada su ostvarile veliki korak, prvi puta su se oglasile.

Kako su poručile za HRT, osvijestile su se da su ušle u finale, a sada su smirene, sretne i zadovoljne nastupom.

"Još mi nije sve sjelo, kad završimo ovo, otići ću pa se rasplakati. Zvat ću vas ako se želite pridružiti", kazala je u šali Lara Brtan ostalim članicama.

Judita Štorga, koja se za vrijeme tehničkih proba borila sa streptokokom, priznala je da je iščekivanje nastupa i polufinale odradila smireno: "Čak i kad smo sinoć saznali, ja sam bila kao super, ali kad sam došla u sobu jako sam se rasplakala, baš me ganulo. Nije mi se sve slegnulo."

Kako je otkrila Korina Olivia Rogić, najgore je bilo iščekivanje rezultata.

"Nekako su nas prekasno prozvali, što su više prozivali druge, to mi je srce više tonulo, nisam više mogla glumiti pred kamerama da mi je svejedno", bila je iskrena Rogić, na što je Marina Ramljak nadodala: "Ja sam jučer bila preplavljena. Moje tijelo ne zna reagirati na tu emociju, izbaciti je van. Bila sam na rubu plača čim smo završile s nastupom."

Djevojkama i dalje pristižu poruke čestitara, a kako su poručile, još nisu stigle pročitati sve što im je stiglo.

"Svi su sretni, ponosni i zadovoljni, a to nam je bio najvažniji cilj", riječi su Inke Večerine Perušić.

Osim Hrvatske, mjesto u finalu, u kojima su od ranije Francuska, Italija, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevsko i domaćin Austrija, našle su i Moldavija, Švedska, Grčka, Finska, Izrael, Belgija, Litva, Poljska i Srbija. Preostalih deset finalista bit će odabrano u četvrtak.

