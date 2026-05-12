Tko su voditelji Eurosonga 2026.?

Kroz tri natjecateljske večeri Eurosonga 2026. gledatelje vode Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Austrijska prijestolnica Beč ovoga tjedna je središte glazbene i kulturne industrije. Zahvaljujući pobjedi JJ-a lani, jubilarni, 70. Eurosong održava se u dvorani Vienna Stadthalle, a kroz tri večeri vode nas Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Riječ je o dvoje iskusnih i svestranih televizijskih lica koji iza sebe imaju bogate karijere u glumi, glazbi i vođenju velikih događaja.

Swarovski dolazi iz Innsbrucka, a javnosti je poznata kao televizijska voditeljica, poduzetnica, model, dizajnerica i pjevačica. Iako potječe iz slavne obitelji Swarovski, vrlo rano je odlučila izgraditi vlastitu karijeru neovisno o obiteljskom biznisu.

Već s 16 godina potpisala je prvi diskografski ugovor sa Sony Musicom, a s 18 se preselila u Los Angeles gdje je surađivala s vrhunskim glazbenim imenima, uključujući i dobitnicu Grammyja Diane Warren.

Široj publici posebno je poznata po pobjedi u popularnoj emisiji "Let’s Dance" 2016. godine, nakon čega je postala najmlađa sutkinja u povijesti showa "Das Supertalent". Od 2018. stalna je članica voditeljskog tima "Let’s Dancea", jednog od najuspješnijih TV formata na njemačkom govornom području. Uz to, vodila je brojne velike televizijske događaje, uključujući "100 Years Disney Show" i prestižnu dodjelu nagrada Bambi.

Osim televizije, Swarovski se okušala i u poduzetništvu – 2020. pokrenula je vlastiti beauty brend ORIMEI, a kao model krasila je naslovnice magazina poput ELLE-a, Glamoura, Forbesa i L’Officiela. Početkom 2026. ostvarila je i životni san sudjelovanjem na reliju Dakar.

Michael Ostrowski, rođen u Leobenu, jedan je od najtraženijih austrijskih glumaca i voditelja. Publika ga najčešće prepoznaje po komičnim ulogama, no njegova karijera obuhvaća i pisanje scenarija te režiju. Proboj je ostvario filmom "Nacktschnecken" 2004. godine, a kasnije se istaknuo u brojnim filmovima i TV serijama, uključujući "Eberhoferkrimi" i "Vier Frauen und ein Todesfall".

