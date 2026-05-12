Fanovi Eurosonga komentiraju lelekice: "Najbolji nastup u povijesti Hrvatske!"

Nastup ansambla Lelek pratio se i na društvenim mrežama, na kojima se mogu pronaći raznoliki komentari.

Ansambl Lelek, koji ove godine predstavlja Hrvatsku s pjesmom "Andromeda", završio je svoj nastup na Eurosongu.

Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić i Lara Brtan poslije izvedbe dobile su velike ovacije u bečkoj dvorani, a ukupni dojam je da Hrvati mogu biti zadovoljni predstavnicama.

Da su ostavile dojam, pokazuju i komentari na društvenoj mreži X, na kojoj se mogu naći raznolike objave.

I dok neki već proglašavaju Hrvatice pobjednicama, neki su usporedili Lelek s likovima iz serije "Sluškinjina priča" ili dementorima iz serijala "Harry Potter".

Najzabavnije komentare možete pronaći u nastavku.

Croatia could win this year, mark my words. They will be top ten for sure! #Eurovision2026 — ESCXTRA.com (@escxtra) May 12, 2026

Croatia coming in and saying hold Mr beer #eurovision — Russel Guppy (@russelguppy) May 12, 2026

Croatia - nice vocals, but not my cup of tea otherwise #eurovision — Simon Stadin (@stadinovic) May 12, 2026

A female folk pop group from Croatia. They look like they’ve cam straight from a ritual killing. #Eurovision — Dominic McDonough (@torydom) May 12, 2026

Croatia goes Handmaids tale #Eurovision — mimi (@mimireacts) May 12, 2026

Croatia? Quite liked that one. — David Furness (@davidfurness) May 12, 2026

The one from Croatia reminds me quite a bit of the Dementors from Harry Potter. 🇭🇷 #Eurovision2026 #ESC2026 #CRO pic.twitter.com/UoQ4nYKIN0 — ルーちゃん平成 (Lucy) 🌸🩷🌼 (@lucia_bros) May 12, 2026



Croatia has one of the best staging in croatian history on euro but the song is meh and vocal r messy #eurovision2026 — iva (@britneysavedme) May 12, 2026



Croatia it was really nice, loved their dresses i just feel like their vocals were just a little off and idk if the vibe of this song really had any chance to get any higher place in this contest #Eurovision — Suzuki // DEAD TRIO (and Kazui ig) SONGS REAL PLS (@suzuki6b) May 12, 2026

Lelek were amazing! Croatia, you have my vote #Eurovision — Lina (@Moutheone1) May 12, 2026

To be fair I love this from Croatia it was brilliant wow #Croatia #Eurovision #Semi — Rebecca Hindle (@RebeccaHindle_C) May 12, 2026

Croatia is brilliant. It's giving Game of thrones pic.twitter.com/TYSRjB7ryh — Vanessa Di Renzo (@VanyRichardson) May 12, 2026