Fanovi Eurosonga komentiraju lelekice: "Najbolji nastup u povijesti Hrvatske!"

Nastup ansambla Lelek pratio se i na društvenim mrežama, na kojima se mogu pronaći raznoliki komentari.
Ansambl Lelek, koji ove godine predstavlja Hrvatsku s pjesmom "Andromeda", završio je svoj nastup na Eurosongu.
Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić i Lara Brtan poslije izvedbe dobile su velike ovacije u bečkoj dvorani, a ukupni dojam je da Hrvati mogu biti zadovoljni predstavnicama.
Da su ostavile dojam, pokazuju i komentari na društvenoj mreži X, na kojoj se mogu naći raznolike objave.
I dok neki već proglašavaju Hrvatice pobjednicama, neki su usporedili Lelek s likovima iz serije "Sluškinjina priča" ili dementorima iz serijala "Harry Potter".
Najzabavnije komentare možete pronaći u nastavku.
Croatia… eh… #Eurovision— Berkuş (@LadyBerkus) May 12, 2026
Croatia got me feeling like:#Eurovision #ESC2026 pic.twitter.com/JqdvTx1ms3— BIGBROTHER+ (@itsbbplus) May 12, 2026
Croatia could win this year, mark my words. They will be top ten for sure! #Eurovision2026— ESCXTRA.com (@escxtra) May 12, 2026
Croatia coming in and saying hold Mr beer #eurovision— Russel Guppy (@russelguppy) May 12, 2026
Croatia - nice vocals, but not my cup of tea otherwise #eurovision— Simon Stadin (@stadinovic) May 12, 2026
The handmaid's tale#ESCita#Eurovision#croatia— 🔀 Inoltrato molte volte (@F1Carcarla) May 12, 2026
A female folk pop group from Croatia. They look like they’ve cam straight from a ritual killing. #Eurovision— Dominic McDonough (@torydom) May 12, 2026
Croatia goes Handmaids tale #Eurovision— mimi (@mimireacts) May 12, 2026
OMG CROATIA WHAT A SHOW #escita #eurovision pic.twitter.com/jmdSEzbtuS— Mau 🇫🇮🇷🇴🇲🇩🇲🇹🇦🇱 (@Mau30495320) May 12, 2026
Croatia? Quite liked that one.— David Furness (@davidfurness) May 12, 2026
The one from Croatia reminds me quite a bit of the Dementors from Harry Potter. 🇭🇷 #Eurovision2026 #ESC2026 #CRO pic.twitter.com/UoQ4nYKIN0— ルーちゃん平成 (Lucy) 🌸🩷🌼 (@lucia_bros) May 12, 2026
Croatia has one of the best staging in croatian history on euro but the song is meh and vocal r messy #eurovision2026— iva (@britneysavedme) May 12, 2026
Croatia it was really nice, loved their dresses i just feel like their vocals were just a little off and idk if the vibe of this song really had any chance to get any higher place in this contest #Eurovision— Suzuki // DEAD TRIO (and Kazui ig) SONGS REAL PLS (@suzuki6b) May 12, 2026
Lelek were amazing! Croatia, you have my vote #Eurovision— Lina (@Moutheone1) May 12, 2026
To be fair I love this from Croatia it was brilliant wow #Croatia #Eurovision #Semi— Rebecca Hindle (@RebeccaHindle_C) May 12, 2026
Croatia is brilliant. It's giving Game of thrones pic.twitter.com/TYSRjB7ryh— Vanessa Di Renzo (@VanyRichardson) May 12, 2026
Voting Croatia, OBVIOUSLY! 🔥 #Eurovision #Croatia #ESC26 pic.twitter.com/RePXQvBt7x— Teddi (@hollywoodschild) May 12, 2026
Croatia is simply incredible, stunning visually and vocally. Also an incredibly evil song. I hope it wins— Nikolaj🇺🇦🇵🇸 (@nikicaga) May 12, 2026