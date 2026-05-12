Napeto u Beču pred početak Eurosonga: Prosvjednici se okupili ispred dvorane

Samo nekoliko minuta prije početka prvog polufinala Eurosonga u Beču ispred dvorane održavaju se pro-palestinski prosvjedi zbog sudjelovanja Izraela na ovogodišnjem natjecanju.

Dok odbrojavanje do početka prvog polufinala Eurosonga ulazi u posljednje minute, atmosfera ispred dvorane u Beču daleko je od uobičajenog eurovizijskog slavlja.

Kako piše Reuters, ispred arene u kojoj večeras započinje jubilarni 70. Eurosong okupili su se pro-palestinski prosvjednici koji izražavaju nezadovoljstvo sudjelovanjem Izraela na ovogodišnjem natjecanju.

Foto: Profimedia

Iako su organizatori ranije najavljivali mogućnost većih okupljanja, prvi prosvjed zasad je ostao relativno malen, no napetost u austrijskoj prijestolnici i dalje je osjetna. Policija je pojačala sigurnosne mjere oko dvorane, a vlasti ne isključuju mogućnost spontanih okupljanja tijekom cijelog eurovizijskog tjedna, posebno uoči velikog finala u subotu.

Foto: Profimedia

Ovogodišnji Eurosong obilježen je kontroverzama zbog rata u Gazi i sudjelovanja Izraela, zbog čega su javni servisi Španjolske, Nizozemske, Irske, Islanda i Slovenije odlučili bojkotirati natjecanje. Time je ovogodišnje izdanje postalo najmanje još od 2004. godine sa samo 35 zemalja sudionica.

Foto: Profimedia

Bečki gradonačelnik Michael Ludwig ranije je poručio kako "neće dopustiti da ih se terorizira i ušutka", naglašavajući da će Eurosong unatoč svemu ostati festival zajedništva. S druge strane, organizacije za ljudska prava kritizirale su njegove izjave i stale u obranu mirnih prosvjednika.

Foto: Afp

Foto: Afp

Unatoč političkim tenzijama, eurovizijski fanovi iz cijele Europe već pristižu u dvoranu, a večeras će se u prvom polufinalu za mjesto u finalu boriti i hrvatske predstavnice LELEK s pjesmom "Andromeda", koje su se uoči nastupa javile za Vijesti u 17 Nove TV.

