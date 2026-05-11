Njegova veza sa Srbinom punila je medijske stupce, no sada je utjehu pronašao u zgodnom Španjolcu

Luke Evans privukao je pažnju na Met Gali kao jedan od najbolje odjevenih muškaraca večeri, a pojavio se bez partnera Frana Tomasa s kojim je u vezi od 2022. godine.
Luke Evans zablistao je na Met Gali i mnogi su ga svrstali među najbolje odjevene muškarce večeri. Na crvenom tepihu pojavio se bez dugogodišnjeg partnera Frana Tomasa, Španjolca s kojim je u vezi od 2022. godine.
Poznati glumac o svom partneru uvijek govori s puno emocija.
"On je divna osoba. Najbolji je dio mene. Doslovno me čini boljim čovjekom. A pritom mora trpjeti sve moje gluposti, ne mogu ni zamisliti kako mu je", ispričao je tada za američke medije.
Prije Frana Evans je bio u vezi sa Srbinom Mićom Stevanovićem. Njihove fotografije s plaže svojedobno su obišle svjetske medije, no ljubavna priča nije dugo trajala, nakon čega se Stevanović povukao iz javnosti.
Nedugo zatim Luke je uplovio u vezu s Franom, kojem je kasnije posvetio i romantičnu baladu "Horizons Blue" na albumu "A Song For You". Par danas često putuje zajedno pa su obišli Tokio, Francusku, Tajland i Namibiju, a slobodno vrijeme vole provoditi i na skijanju te plažama Miamija.
Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja. Njihova veza ubrzo je postala ozbiljna, iako privatni život uglavnom drže podalje od javnosti.
Fran Tomas dolazi iz Španjolske i radi kao voditelj građevinskih projekata, a par često putuje zajedno i slobodno vrijeme koristi za egzotična putovanja.
