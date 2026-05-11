Vrlo rijetko pojavljivanje Gorana Navojca s partnericom, zajedno su zapjevali na pozornici!

Glumački par Goran Navojec i Marija Škaričić, koji privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, privukli su veliku pažnju zajedničkim dolaskom na BOK festival u Bjelovaru.

Posebno su iznenadili kada su se u opuštenoj atmosferi zajedno pojavili na pozornici i zapjevali pred publikom.

Ovogodišnji Bjelovarski odjeci kazališta okupili su brojna poznata imena domaće scene, među kojima su bili Goran Višnjić, Filip Šovagović, Ozren Grabarić, Roko Sikavica te Slavko i Lovro Juraga. Ipak, najviše interesa izazvao je upravo dolazak Navojca i Škaričić, koji se vrlo rijetko zajedno pojavljuju u javnosti.

Njihovo poznanstvo traje još od studentskih dana, kada je Marija studirala s Goranovim mlađim bratom Bojanom, a o njihovoj vezi počelo se pričati 2016. godine. Navojec je jednom prilikom otvoreno govorio o tome koliko cijeni Mariju nakon suradnje na filmu "Nakon ljeta".

"Mi se u filmu ne susrećemo, ali imali smo priliku raditi nekoliko filmova i ona je meni stvarno najbolja glumica. Ne samo u Hrvatskoj nego i na ovim prostorima, kako mi to kažemo. Divno je s njom raditi, bojali smo se toga prvi put, kad smo imali priliku raditi skupa, međutim probili smo led i prekrasna je kolegica, osim što je prekrasna žena. Prekrasan je čovjek i predivna kolegica", rekao je Navojec za In magazin.

Prije veze s Marijom, Navojec je bio u braku s plesačicom Larisom Lipovac, s kojom ima sina Grgura. Marija Škaričić ranije je bila u dugogodišnjoj vezi s Hrvojem Hribarom.

