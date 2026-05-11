Vrlo rijetko pojavljivanje Gorana Navojca s partnericom, zajedno su zapjevali na pozornici!

Goran Navojec i Marija Škaričić privukli su pažnju zajedničkim pojavljivanjem na BOK festivalu u Bjelovaru, gdje su čak zajedno i zapjevali na pozornici.
Glumački par Goran Navojec i Marija Škaričić, koji privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, privukli su veliku pažnju zajedničkim dolaskom na BOK festival u Bjelovaru.3 vijesti o kojima se priča favorit nenadmašivo vodi Idemo li u finale? Evo kakvo je stanje na kladionicama uoči prvog polufinala Eurovizije svašta se o njoj pričalo Burna životna priča nekadašnje ljepotice koju je obilježio jedan od najvećih gafova u povijesti prisjetila je se Lana Radeljak podijelila emotivnu uspomenu na majku povodom Majčina dana
Galerija 25 25 25 25 25
Posebno su iznenadili kada su se u opuštenoj atmosferi zajedno pojavili na pozornici i zapjevali pred publikom.
Ovogodišnji Bjelovarski odjeci kazališta okupili su brojna poznata imena domaće scene, među kojima su bili Goran Višnjić, Filip Šovagović, Ozren Grabarić, Roko Sikavica te Slavko i Lovro Juraga. Ipak, najviše interesa izazvao je upravo dolazak Navojca i Škaričić, koji se vrlo rijetko zajedno pojavljuju u javnosti.
Pogledaji ovo Celebrity Blanka progovorila nakon burnog životnog razdoblja: "Zasad sam luda..."
Goran Navojec s partnericom - 1 Foto: Darko Tomas/Cropix
Njihovo poznanstvo traje još od studentskih dana, kada je Marija studirala s Goranovim mlađim bratom Bojanom, a o njihovoj vezi počelo se pričati 2016. godine. Navojec je jednom prilikom otvoreno govorio o tome koliko cijeni Mariju nakon suradnje na filmu "Nakon ljeta".
Goran Navojec s partnericom - 2 Foto: Darko Tomas/Cropix
Marija Škaričić Foto: Darko Tomas/Cropix
"Mi se u filmu ne susrećemo, ali imali smo priliku raditi nekoliko filmova i ona je meni stvarno najbolja glumica. Ne samo u Hrvatskoj nego i na ovim prostorima, kako mi to kažemo. Divno je s njom raditi, bojali smo se toga prvi put, kad smo imali priliku raditi skupa, međutim probili smo led i prekrasna je kolegica, osim što je prekrasna žena. Prekrasan je čovjek i predivna kolegica", rekao je Navojec za In magazin.
Pogledaji ovo Celebrity Zaručila se jedna od omiljenih hrvatskih vizažistica, pokazala je i dijamantni prsten
Goran Navojec i Marija Škaričić - 2 Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Goran Navojec i Marija Škaričić - 1 Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Prije veze s Marijom, Navojec je bio u braku s plesačicom Larisom Lipovac, s kojom ima sina Grgura. Marija Škaričić ranije je bila u dugogodišnjoj vezi s Hrvojem Hribarom.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Dekoltirana haljina s trešnjicama Nives Celzijus bila je dovoljna za pregršt komentara
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Tko su favoriti ovogodišnjeg Eurosonga? Evo kome kladionice predviđaju pobjedu!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko su favoriti ovogodišnjeg Eurosonga? Evo kome kladionice predviđaju pobjedu!