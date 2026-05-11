Blanka progovorila nakon burnog životnog razdoblja: "Zasad sam luda..."

Blanka Vlašić posljednjih je mjeseci potpuno posvećena sportu, a posebno trčanju koje joj je postalo svakodnevni ispušni ventil i nova motivacija.
Blanka Vlašić više ne gleda unatrag, nego svu energiju usmjerava prema onome što je oduvijek pokreće, a to je sport.
Oni koji je prate na društvenim mrežama mogli su primijetiti kako su njezine posljednje objave ispunjene novim poletom, a posebno mjesto u njezinoj svakodnevici sada ima trčanje.
Kilometri koje svakodnevno skuplja očito su joj postali puno više od obične rekreacije. Trčanje joj služi kao način da pronađe mir, posloži misli i pokaže da je potpuno fokusirana na ono što dolazi.
"Cilj je da postanem ludo brza! Zasad sam luda... Sad samo trebam postati i brza", našalila se u jednoj od posljednjih objava na Instagramu, a pratitelji su njezinu novu sportsku avanturu dočekali s velikim oduševljenjem.
Nedavno je boravila u Indiji, gdje je kao ambasadorica sudjelovala na utrci TCS World 10K Bengaluru 2026. Tada je otvoreno govorila o važnosti sporta u svom životu.
"Sport je za mene neodvojivi dio svakodnevnog života. Utječe ne samo na fizičko nego i na mentalno zdravlje i cjelokupno samopouzdanje. Posebno je za žene jako važno imati nešto što gradi vjeru u sebe. Kada postignete jedan cilj, shvatite da su mogući i drugi ciljevi", poručila je.
