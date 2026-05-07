Kako je Damir Kedžo izgledao na početku karijere? Mnogi ga pamte iz prvog hrvatskog boy-benda

Od dječaka iz Omišlja i zvijezde Story Supernove do pobjednika Dore kojem je pandemija oduzela Eurosong, Damir Kedžo iza sebe ima karijeru punu uspona, padova i osobnih borbi koje su ga pretvorile u jednog od najcjenjenijih domaćih vokala.

Damir Kedžo danas je jedno od najprepoznatljivijih imena domaće glazbene scene, no njegov put do uspjeha bio je sve samo ne jednostavan.

Od dječaka iz Omišlja koji je sanjao velike pozornice, preko prvog hrvatskog talent showa i boy-benda Saša, Tin i Kedžo, pa sve do pobjede na Dori i otkazanog Eurosonga, Kedžo je prošao put prepun uspona, padova i novih početaka.

Rođen je 24. svibnja 1987. godine u Omišlju na otoku Krku, gdje je odmalena pokazivao interes za glazbu. Pohađao je glazbenu školu, pjevao u crkvenom zboru i već kao dječak znao da želi nastupati. U više je navrata govorio kako je glazba bila njegov bijeg i najveća ljubav, iako je u jednom razdoblju razmišljao čak i o medicini.

Šira javnost upoznala ga je 2003. godine kada se pojavio u tada revolucionarnom showu "Story Supernova Music Talents", prvom velikom hrvatskom glazbenom talent showu. Imao je samo 16 godina, a svojim glasom i karizmom brzo je postao miljenik publike. Godinama kasnije priznao je da ga uz to razdoblje vežu snažne emocije te da mu je rana slava istovremeno donijela priliku, ali i traumu.

Nakon završetka showa uslijedio je projekt koji je obilježio jednu eru domaće pop-scene – boy-bend Saša, Tin i Kedžo. Uz Kedžu, grupu su činili Saša Lozar i Tin Samardžić, a publika ih je dočekala kao prvi hrvatski boy-bend.

Potpisali su ugovor za Croatia Records, a u Podcast Inkubatoru 2023. godine Kedžo je otkrio kako se sve dogodilo gotovo preko noći te da su kao tinejdžeri živjeli život o kakvom su mnogi sanjali. Prisjetio se i ogromne medijske pažnje koju su tada imali, ali i činjenice da su bili premladi za pritisak koji je stigao s popularnošću.

Iako su pjesme poput "365" postale veliki hitovi, bend nije dugo trajao. Članovi su ubrzo krenuli svatko svojim putem, a Kedžo je kasnije otvoreno govorio kako mu je raspad grupe teško pao. Nakon toga uslijedilo je razdoblje traženja i borbe za mjesto na sceni.

Samostalnu karijeru počeo je graditi postupno, bez velikih skandala i senzacija, ali uz konstantan rad. Publika ga je ponovno masovno zavoljela nakon pobjede u showu "Tvoje lice zvuči poznato", gdje je oduševljavao transformacijama i vokalnim sposobnostima. Upravo tada mnogi su shvatili koliko je glazbeno sazrio.

Kedžo je tijekom godina nizao hitove poput "Sve u meni se budi", "Vidi se izdaleka", "Srce mi umire za njom" i "Divlji vjetre", a upravo mu je potonja pjesma donijela najveći trenutak karijere – pobjedu na Dori 2020. godine.

Hrvatsku je trebao predstavljati na Eurosongu u Rotterdamu, no natjecanje je otkazano zbog pandemije koronavirusa. Kasnije je priznao da mu je bilo iznimno teško prihvatiti činjenicu da mu se ostvarenje najvećeg sna doslovno raspalo preko noći. U jednom podcastu izjavio je kako su za otkazivanje saznali iz medija, što ga je dodatno pogodilo.

Osim o glazbi, posljednjih godina otvoreno govori i o mentalnom zdravlju. Priznao je kako se borio s anksioznošću i graničnim poremećajem osobnosti te da je pomoć potražio i na psihijatrijskom odjelu. Njegova iskrenost o toj temi izazvala je brojne pozitivne reakcije javnosti.

Osim toga, nije se sramio priznati kako se podvrgnuo estetskoj operaciji čeljusti, zbog koje nije govorio mjesec dana. Od djetinjstva, mučila ga je urođena deformacija donje čeljusti, poznata kao progenija, zbog čega je s godinama imao mnogobrojne probleme. Iz tog razloga odlučio se za smanjenje čeljusti.

"Morali su mi slomiti obje vilice. Da bi se dobio pravilan zagriz, gornja čeljust trebala se pomaknuti naprijed za šest milimetara, a donja šest milimetara nazad", ispričao je za Gloriju.

Danas Damir Kedžo i dalje aktivno nastupa, objavljuje novu glazbu i smatra se jednim od najboljih vokala domaće scene. Publika ga prati zbog emocije, iskrenosti i snažnog glasa, a i više od dva desetljeća nakon Story Supernove ostao je jedno od rijetkih imena koje je uspjelo preživjeti sve promjene na regionalnoj glazbenoj sceni.

