Sanja iz Zauvijek susjeda udala se za kolegu i povukla iz javnosti, a znate li tko su joj roditelji?

Glumicu Jelenu Vukmiricu Makovičić publika i danas pamti kao simpatičnu Sanju iz kultne serije ''Zauvijek susjedi'', a iako se posljednjih godina povukla s televizije, ostala je aktivna u kazalištu i radu s mladim glumcima.

Glumicu Jelenu Vukmiricu Makovičić domaća publika i danas najviše pamti po ulozi simpatične Sanje Jurić u kultnoj humorističnoj seriji ''Zauvijek susjedi'', koja se emitirala na Novoj TV od 2007. do 2008. godine. Serija je imala čak 180 epizoda, a reprize se i danas rado gledaju.

Nakon velikog uspjeha serije, Jelena je nastavila glumačku karijeru u projektima poput ''Stipe u gostima'', ''Zakon!'' i ''Luda kuća'', a pojavila se i u filmu ''Pričaj mi o ljubavi'' iz 2009. godine. No, posljednjih godina gotovo je potpuno nestala s televizijskih ekrana.

Jelena Vukmirica kao Sanja u ''Zauvijek susjedi'' Foto: Screenshot

Jelena Vukmirica Makovičić - 1 Foto: Zarko Basic/Pixsell

Ipak, nije se udaljila od umjetnosti. Danas je ravnateljica kazališta i glumačkog studija ActLab, a ujedno je i suosnivačica dramskog studija za djecu Mali Lab, gdje svoje iskustvo prenosi mlađim generacijama. Osim glume, bavi se i edukacijom iz javnog nastupa, govorništva i komunikacije.

Jelena Vukmirica Makovičić - 1 Foto: Admir Buljubasic / CROPIX

Pogledaji ovo Nekad i sad Bio je stalni pacijent Naše male klinike, a ovako izgleda 18 godina poslije serije

Jelena dolazi iz poznate umjetničke obitelji. Njezin otac bio je poznati hrvatski glumac Željko Vukmirica, dok je majka Melani Vukmirica široj publici ostala poznata kao sutkinja iz emisije ''Sudnica Melani Vukmirice''. Iako su mnogi mislili da je riječ o glumici, Melani je zapravo odvjetnica s dugogodišnjom karijerom u Zagrebu.

Željko Vukmirica - 2 Foto: Jurica Galoic/Pixsell

Melani Vukmirica, Slavica Knežević i Željko Vukmirica Foto: Marko Miscevic / CROPIX

Podsjetimo, Željko Vukmirica preminuo je u svibnju 2025. godine.

Sprovod Željka Vukmirice - 1 Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Jesu li domoljubne pjesme danas biznis? Škoro nam je dao jasan odgovor

Na privatnom planu Jelena već godinama uživa u skladnom braku s kazališnim glumcem Markom Makovičićem. Par se vjenčao 2008. godine, a dvije godine kasnije dobili su sina Franka. Njihova ljubavna priča započela je nakon što se Jelena vratila s magisterija glume u Londonu, kada su se upoznali u jednom zagrebačkom kafiću.

Jelena Vukmirica Makovičić - 3 Foto: Davorin Visnjic/Pixsell

Jelena Vukmirica Makovičić - 4 Foto: Marko Prpic/Pixsell

Iako je više ne viđamo često na televiziji, Jelena Vukmirica Makovičić ostala je aktivna u kazališnom svijetu te svojim radom i dalje doprinosi hrvatskoj kulturnoj sceni.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Galerija 7 7 7 7 7

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Komplimenti za Severinu u topiću: ''Sreća je roditi se lijep, ali mnogo je truda uloženo za takav trbuh''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lateks i vrući topić! Pogledajte spot nove pjesme Ivane Knoll za Svjetsko prvenstvo