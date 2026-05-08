Jesu li domoljubne pjesme danas biznis? Škoro nam je dao jasan odgovor

Pitanja o domoljublju u glazbi i njegovoj ulozi danas sve češće izazivaju rasprave – osobito kada se dotakne granica između emocije i tržišta. Upravo se tih tema Miroslav Škoro dotaknuo u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'', gdje je ekskluzivno iznio svoj pogled na autentičnost, slobodu izražavanja i osobni doživljaj domovine. Njegovi odgovori otkrivaju kako na te pojmove gleda izvan trendova i kalkulacija.

U razgovoru se osvrnuo na pitanje koliko je domoljublje postalo profitabilno, osobito među glazbenicima, te postoji li razlika između pjesama o ljubavi i onih o domovini.

''Znam na što ciljaš i taj tanki led, na njega neću kročiti, zato što svatko pjeva što hoće. Ja nekoliko pjesama počinjem upravo tako, ova zadnja moja, 'Moja zastava', neka pjeva što god hoće, što ga pripada, al' u moju pjesmu nek' se ne dira. Ja sam kantautor i ja obrađujem teme koje obrađujem. Ja sam doktor znanosti i obrađujem teme koje obrađujem, ali niti sam kantautor niti doktor znanosti postao zbog toga da bih na tome zarađivao i da bih napredovao u životu. Ja sam to napravio zbog sebe i zato što tako osjećam'', objasnio je Škoro te dodao:

Naglasio je kako nikada nije stvarao glazbu s ciljem da se prilagođava tržištu ili trendovima, već isključivo iz osobnog uvjerenja i potrebe za izražavanjem.

''Ako se netko prepoznao u pjesmi 'Ne dirajte mi ravnicu', 'Mata' ili 'Sude mi', hvala mu. Nikad nisam imao potrebu govoriti da sam to napravio zbog toga i toga, tako i tako. Možda i jesam, ali volim da ljudi to dožive, kao što je i pjesma 'Šumi, šumi javore' jedna priča koja je sasvim deseta, ljudi su je prihvatili i sad misle da je to narodna, 'Juliška', sad ju je opet proslavio Jakov Jozinović. Hoću reći, hoće li netko pjevati ovu ili onu temu, ne vrdam ne želeći odgovoriti, nego samo pokušavam braniti ono što se zove demokracija i svačije pravo i sloboda, s tim da ljudi moraju bit svjesni da moja sloboda traje do tamo odakle počinje tvoja sloboda'', zaključio je Škoro.

Dotaknuo se i osobnog poimanja domovine naglasivši kako taj pojam za njega ima mnogo dublje značenje od same riječi.

''Domovina je jedan dio svijeta kojemu pripadaš ti i koji pripada tebi. S druge pak strane domovina je mjesto gdje imaš jako puno prava, ali imaš još više obveza. Dakle, domovina je mjesto gdje možeš kazati: 'Evo, ja sam tu i ja sam Hrvat, ovo je moj ustav, moja zemlja, moja povijest, ovo je crkva u kojoj sam kršten, ovo su grobovi mojih predaka, ovo je moja četkica za zube', ali je domovina i mjesto gdje moraš plaćati porez, gdje moraš prelaziti na zeleno svjetlo, mjesto gdje ne smiješ bacati smeće, gdje pokušavaš živjeti na način da i oni poslije tebe to mjesto mogu zvati domovinom.''

To je tek dio razgovora koji donosi niz njegovih stavova o glazbi, društvu i identitetu, a cijelu epizodu podcasta gledatelji mogu pratiti na YouTube kanalu Nove TV.

