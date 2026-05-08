Bengalke i vatromet obojili Rivu: Doris Dragović za tisuće Splićana priredila večer za pamćenje

Splitska Riva ponovno je bila središte emocija, pjesme i zajedništva, tisuće građana i gostiju uživale su u koncertu Doris Dragović kojim je kulminirala ovogodišnja proslava Sudamje.

Split je jučer proslavio blagdan svetog Dujma, zaštitnika grada, a vrhunac večeri bio je koncert Doris Dragović na prepunoj Rivi.

Jedna od omiljenih domaćih glazbenica dočekana je uz gromoglasan pljesak tisuća Splićana i njihovih gostiju, koji su unatoč kiši tijekom dana večer odlučili provesti na otvorenom, slaveći Dan grada i Sudamju uz pjesmu i dobro raspoloženje.

Doris Dragović - 5 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Doris Dragović - 4 Foto: Nikola Vilic / CROPIX

''Nek' nam sveti Duje isprosi blagoslov. Za sve nas, za cijeli grad, za sve naše obitelji. Evo sada, za početak, isprosio nam je vrijeme bez kiše. Hvala mu na tome, hvala Bogu što se možemo večeras družiti i hvala vama što ste odabrali nas za ovu večer. Pjevajte s nama, družite se i to je to'', poručila je Doris na početku koncerta, koji je otvorila pjesmom Marija Magdalena.

Pogledaji ovo Celebrity Hrvatima je najpoznatiji po ulogama negativaca, a znate li da je glumio i u svjetski poznatoj seriji?

Galerija 0 0 0 0 0

Večer je vrlo brzo poprimila pravu festivalsku atmosferu. Publika je u glas pjevala najveće hitove legendarne Splićanke, a emotivna atmosfera i energija s pozornice dodatno su obilježili proslavu jednog od najvažnijih dana za Split.

Završna pjesma bila je "Sedam mora, sedam gora", a kraj koncerta obilježili su veličanstveni vatromet i niz bengalki. Tijekom pjesme Doris je dodatno podigla atmosferu povikom ''Hajduk će biti prvak svita!'', prenosi Dalmatinski portal.

Doris Dragović - 3 Foto: Nikola Vilic / CROPIX

Doris Dragović - 2 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Podsjetimo, Split je tijekom cijelog dana slavio Dan grada i blagdan svoga zaštitnika svetog Dujma. Unatoč kiši koja je padala od jutra, tradicionalna procesija krenula je prema planu – s Peristila prema Rivi, gdje je održano središnje misno slavlje. Poslijepodne se vrijeme smirilo, što je omogućilo tisućama građana da večer provedu na otvorenom i uživaju u koncertnom spektaklu Doris Dragović.

Doris Dragović - 1 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Pogledaji ovo Celebrity Prvi intervju s novim pobjednikom Survivora: ''Boli me briga za tuđa mišljenja dok god sam svjestan toga da sam pravedan''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zbog svjetlucavih detalja haljina Livakovićeve supruge ostavila je glamurozan dojam, stoji pravo bogatstvo

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Za fotke Nives u čipkastom korzetu i minici nije potreban dodatan opis, pogledajte ih sami