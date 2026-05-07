Zbog svjetlucavih detalja haljina Livakovićeve supruge ostavila je glamurozan dojam, stoji pravo bogatstvo

Helena Livaković zablistala je na svadbi u Osijeku u elegantnoj svjetlucavoj haljini nježnih pastelnih tonova, vrijednoj gotovo 2000 eura.

Helena Livaković ponovno je pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najbolje odjevenih Hrvatica.

Supruga vatrenog Dominika Livakovića proteklog je vikenda prisustvovala svadbenom slavlju u Osijeku, a posebnu pažnju privukla je elegantnim i profinjenim izdanjem u kojem se pojavila sa sinom Joakimom.

Galerija 26 26 26 26 26

Pogledaji ovo Celebrity Kostimi i snimka s probe promijenili situaciju: Veliki skok Leleka na kladionicama!

Na fotografijama koje je podijelila na društvenim mrežama vidi se kako Helena zrači sofisticiranošću u dugoj svjetlucavoj haljini u nježnim tonovima ružičaste, srebrne i plavkaste boje. Pripijeni model naglasio je njezinu vitku figuru, dok je cijeli look dodatno podigao lagani prozračni šal u puderasto ružičastoj nijansi brenda Rececca Vallance koji je lepršao pri svakom koraku i outfitu dao dozu glamura.

Kako vam se čini Helenina haljina? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Helena Livaković - 1 Foto: Profimedia

Helena Livaković - 2 Foto: Instagram

Dominik i Helena Livaković - 4 Foto: Instagram

Haljina model Oriana Sequinned Ombré, koja se inače može nabaviti za 1967 $, dok je sada na 60% popusta, bila je ukrašena šljokičastim efektom i decentnim refleksijama svjetlosti, zbog čega je djelovala gotovo bajkovito, a Helena ju je kombinirala uz prozirne sandale s visokom petom i malu prošivenu torbicu luksuznog izgleda u nude nijansi. Kosu je stilizirala u lagane valove, dok je make-up ostao nježan i prirodan, čime je dodatno naglašena elegancija cijelog izdanja.

Posebnu pažnju ukrao je i mali Joakim, koji je uz majku pozirao u elegantnom crnom odijelu s leptir mašnom. Na jednoj od fotografija Helena ga drži za ruku dok zajedno šeću, a prizor je oduševio njezine pratitelje.

Cijeli outfit djelovao je vrlo luksuzno, ali nenametljivo – upravo u stilu po kojem je Helena Livaković već godinama prepoznatljiva. Elegantna haljina savršeno joj je pristajala, naglasila njezinu figuru i dodatno istaknula nježnu, sofisticiranu estetiku koju njeguje.

Helena je proteklog listopada rodila drugo dijete, kći Kaju, a prošli Božić je bio njihov prvi kao četveročlana obitelj. Više čitajte OVDJE.

O ljubavnoj priči Livakovićević više čitajte OVDJE.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom, progovorio je o borbi za život, ratu i Thompsonu

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Za fotke Nives u čipkastom korzetu i minici nije potreban dodatan opis, pogledajte ih sami

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Iva Jerković objavila fotku svoje mame iz mladosti: ''Nije ni čudo da si ti tako lijepa''

Pogledaji ovo Nekad i sad Glazbena diva 80-ih iza sebe ima veliku karijeru, a privatno je prolazila kroz bolna iskustva

Pogledaji ovo Nekad i sad Sa samo 13 godina ispisala je povijest: Zbog nje su se mijenjala pravila Eurosonga