Zbog svjetlucavih detalja haljina Livakovićeve supruge ostavila je glamurozan dojam, stoji pravo bogatstvo

Helena Livaković zablistala je na svadbi u Osijeku u elegantnoj svjetlucavoj haljini nježnih pastelnih tonova, vrijednoj gotovo 2000 eura.
Supruga vatrenog Dominika Livakovića proteklog je vikenda prisustvovala svadbenom slavlju u Osijeku, a posebnu pažnju privukla je elegantnim i profinjenim izdanjem u kojem se pojavila sa sinom Joakimom.
Na fotografijama koje je podijelila na društvenim mrežama vidi se kako Helena zrači sofisticiranošću u dugoj svjetlucavoj haljini u nježnim tonovima ružičaste, srebrne i plavkaste boje. Pripijeni model naglasio je njezinu vitku figuru, dok je cijeli look dodatno podigao lagani prozračni šal u puderasto ružičastoj nijansi brenda Rececca Vallance koji je lepršao pri svakom koraku i outfitu dao dozu glamura.
Helena Livaković - 1 Foto: Profimedia
Helena Livaković - 2 Foto: Instagram
Dominik i Helena Livaković - 4 Foto: Instagram
Haljina model Oriana Sequinned Ombré, koja se inače može nabaviti za 1967 $, dok je sada na 60% popusta, bila je ukrašena šljokičastim efektom i decentnim refleksijama svjetlosti, zbog čega je djelovala gotovo bajkovito, a Helena ju je kombinirala uz prozirne sandale s visokom petom i malu prošivenu torbicu luksuznog izgleda u nude nijansi. Kosu je stilizirala u lagane valove, dok je make-up ostao nježan i prirodan, čime je dodatno naglašena elegancija cijelog izdanja.
Posebnu pažnju ukrao je i mali Joakim, koji je uz majku pozirao u elegantnom crnom odijelu s leptir mašnom. Na jednoj od fotografija Helena ga drži za ruku dok zajedno šeću, a prizor je oduševio njezine pratitelje.
Cijeli outfit djelovao je vrlo luksuzno, ali nenametljivo – upravo u stilu po kojem je Helena Livaković već godinama prepoznatljiva. Elegantna haljina savršeno joj je pristajala, naglasila njezinu figuru i dodatno istaknula nježnu, sofisticiranu estetiku koju njeguje.
Helena je proteklog listopada rodila drugo dijete, kći Kaju, a prošli Božić je bio njihov prvi kao četveročlana obitelj. Više čitajte OVDJE.
O ljubavnoj priči Livakovićević više čitajte OVDJE.
