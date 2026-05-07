Kostimi i snimka s probe promijenili situaciju: Veliki skok Leleka na kladionicama!

Poslije dvije tehničke probe i pozitivnih komentara fanova, hrvatske predstavnice Lelek skočile su četiri mjesta na kladionicama za pobjedu na Eurosongu.

Eurosong ove godine obilježava 70 godina otkako je održano prvo izdanje u švicarskom Luganu. Zbog otkazivanja Eurosonga 2020., poklopilo se kako se jubilarno, 70. izdanje održava tjedan i pol dana uoči godišnjice prve edicije na kojoj je pobijedila Lys Assia.

Posljednjih pet dana u dvorani Vienna Stadthalle održavaju se tehničke probe, a već prvi isječci od 20 sekundi pokazali su veliku promjenu na kladionicama.

Iako su finski predstavnici Linda Lampenius i Pete Parkkonen ostali na vrhu te im kladionice daju čak 34% za pobjedu, na kladionicama su skočile predstavnice Hrvatske Lelek!

Zahvaljujući isječku s druge probe, Lelekice su skočile četiri mjesta te se sada nalaze na 13. mjestu favorita za pobjedu. Više britanskih i europskih kladioničarskih kuća daju im 1% šanse za pobjedu, no kvote su sada nešto niže od onih prije mjesec dana.

Lelek i Miro Cabraja Foto: Josip Moler/Cropix

Lelek će nastupati pod rednim brojem tri u prvom polufinalu u utorak. U subotu 2. svibnja i srijedu 6. svibnja odrađene su tehničke probe, nakon čega slijedi ceremonija otvaranja u nedjelju, koju će pratiti i tirkizni tepih u središtu Beča te tri generalne probe u ponedjeljak i utorak.

Jedna od članica Judita Štorga nalazi se u utrci s vremenom kako bi se na vrijeme oporavila od streptokoka. Više čitajte OVDJE.

Djevojke su predstavile i nove kostime, o čemu više čitajte OVDJE.

