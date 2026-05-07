Kostimi i snimka s probe promijenili situaciju: Veliki skok Leleka na kladionicama!

Poslije dvije tehničke probe i pozitivnih komentara fanova, hrvatske predstavnice Lelek skočile su četiri mjesta na kladionicama za pobjedu na Eurosongu.
Eurosong ove godine obilježava 70 godina otkako je održano prvo izdanje u švicarskom Luganu. Zbog otkazivanja Eurosonga 2020., poklopilo se kako se jubilarno, 70. izdanje održava tjedan i pol dana uoči godišnjice prve edicije na kojoj je pobijedila Lys Assia.3 vijesti o kojima se priča ''kao što vidite...'' Kolinda Grabar-Kitarović oglasila se nakon teške nesreće bivšeg predsjednika Životna priča Odlazak glumca shrvao je Hrvatsku: Pamtimo ga kao Papundeka, ali i svećenika iz Najboljih godina nije stereotipna wagsica Djevojku junaka Arsenala ismijavali su zbog izgleda, a on je hejterima poslao jasnu poruku
Posljednjih pet dana u dvorani Vienna Stadthalle održavaju se tehničke probe, a već prvi isječci od 20 sekundi pokazali su veliku promjenu na kladionicama.
Galerija 25 25 25 25 25
@eurovision An early look at LELEK representing Croatia in Vienna 🎥 Croatia | LELEK | Andromeda | 🇭🇷 #Eurovision Watch the First Semi-Final of the Eurovision Song Contest live on 12 May, on YouTube and 35 participating broadcasters #Eurovision2026 ♬ original sound - Eurovision
Iako su finski predstavnici Linda Lampenius i Pete Parkkonen ostali na vrhu te im kladionice daju čak 34% za pobjedu, na kladionicama su skočile predstavnice Hrvatske Lelek!
Eurosong 2026. kladionice (7. svibnja) Foto: Screenshot
Zahvaljujući isječku s druge probe, Lelekice su skočile četiri mjesta te se sada nalaze na 13. mjestu favorita za pobjedu. Više britanskih i europskih kladioničarskih kuća daju im 1% šanse za pobjedu, no kvote su sada nešto niže od onih prije mjesec dana.
@lelekmusic
IT'S FINALY HAPPENING! NEW VLOG IS OUT! 🥰♬ Andromeda - LELEK
Lelek i Miro Cabraja Foto: Josip Moler/Cropix
LELEK - 1 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
LELEK - 3 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
LELEK Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Pogledaji ovo Nekad i sad Sa samo 13 godina ispisala je povijest: Zbog nje su se mijenjala pravila Eurosonga
Lelek će nastupati pod rednim brojem tri u prvom polufinalu u utorak. U subotu 2. svibnja i srijedu 6. svibnja odrađene su tehničke probe, nakon čega slijedi ceremonija otvaranja u nedjelju, koju će pratiti i tirkizni tepih u središtu Beča te tri generalne probe u ponedjeljak i utorak.
Lelek - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Grupa Lelek Foto: Josip Moler / CROPIX
Lelek - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Jedna od članica Judita Štorga nalazi se u utrci s vremenom kako bi se na vrijeme oporavila od streptokoka. Više čitajte OVDJE.
Djevojke su predstavile i nove kostime, o čemu više čitajte OVDJE.
Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom, progovorio je o borbi za život, ratu i Thompsonu
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Za fotke Nives u čipkastom korzetu i minici nije potreban dodatan opis, pogledajte ih sami
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Iva Jerković objavila fotku svoje mame iz mladosti: ''Nije ni čudo da si ti tako lijepa''
Pogledaji ovo Nekad i sad Glazbena diva 80-ih iza sebe ima veliku karijeru, a privatno je prolazila kroz bolna iskustva
Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković razveselila pratitelje novom objavom: "To će sigurno biti top"