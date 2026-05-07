Sa samo 13 godina ispisala je povijest: Zbog nje su se mijenjala pravila Eurosonga

Sandra Kim ostala je upamćena kao najmlađa pobjednica Eurosonga svih vremena nakon što je sa samo 13 godina osvojila Europu pjesmom "J’aime la vie".

Eurosong ove godine obilježava 70 godina otkako je održano prvo izdanje u švicarskom Luganu. Zbog otkazivanja Eurosonga 2020., poklopilo se kako se jubilarno, 70. izdanje održava tjedan i pol dana uoči godišnjice prve edicije na kojoj je pobijedila Lys Assia.

Među 72 izvođača koja su pobijedila na natjecanju (jedne godine su čak četiri zemlje proglašene pobjednicama) ističe se ime Sandre Kim, koja se zlatnim slovima upisala 1986. u Bergenu i to kao najmlađa pobjednica svih vremena.

Galerija 6 6 6 6 6

Sandra Kim - 2 Foto: Afp

Belgijska pjevačica je prije 40 godina osvojila Europu pjesmom "J’aime la vie", a tada je imala samo 13 i pol godina. Njezin trijumf bio je toliko nevjerojatan da je nakon njega Europska radiodifuzna unija promijenila pravila natjecanja i uvela minimalnu dobnu granicu za sudjelovanje.

Iako je njezin eurovizijski uspjeh obilježio cijelu karijeru, Sandra Kim tijekom desetljeća ostala je prisutna na glazbenoj i televizijskoj sceni, a njezin život obilježili su brojni usponi, privatne drame i borba s pritiskom slave koja ju je zadesila još kao dijete.

Sandra Kim - 6 Foto: Profimedia

Sandra Kim - 3 Foto: YouTube Screenshot

Rođena je kao Sandra Caldarone 15. listopada 1972. u belgijskom gradu Montegnéeu kraj Liègea. Potječe iz talijanske obitelji, a ljubav prema glazbi pokazivala je od najranije dobi.

Već kao djevojčica nastupala je na lokalnim festivalima i talent showovima, a roditelji su brzo prepoznali njezin talent i podržali glazbeni put. Upravo je tada uzela umjetničko ime Sandra Kim, koje će ubrzo postati poznato diljem Europe.

Belgijska televizija odabrala ju je za predstavnicu na Eurosongu 1986. godine nakon što je pjesma "J’aime la vie" postala veliki favorit među publikom i stručnjacima. Energična pjesma puna optimizma savršeno je odgovarala njezinoj mladenačkoj energiji.

No organizatori Eurosonga i europska javnost ostali su šokirani kada se saznalo koliko zapravo ima godina.

Zanimljivo je da se u tekstu pjesme spominjalo kako Sandra ima 15 godina, iako je tada zapravo imala samo 13. Belgijska delegacija navodno je pokušala ublažiti razliku u godinama kako bi djelovala starije i ozbiljnije za natjecanje.

Sandra Kim - 1 Foto: YouTube Screenshot

Nastup u norveškom Bergenu pretvorio ju je u senzaciju. Sa širokim osmijehom, prepoznatljivom frizurom i zaraznom energijom osvojila je 176 bodova i uvjerljivo pobijedila.

Njezina pobjeda i danas ostaje rekord – nitko mlađi od nje nikada nije pobijedio na Eurosongu, a to sve jer su nakon njezine pobjede organizatori Eurosonga odlučili promijeniti pravila natjecanja. Uvedena je minimalna dob od 16 godina kako se tako mladi izvođači više ne bi natjecali na pozornici pod tolikim pritiskom.

Time je Sandra Kim postala jedina pobjednica u povijesti Eurosonga koja je pobijedila kao dijete, dok je ovo do danas jedina belgijska pobjeda na natjecanju.

Sandra Kim - 3 Foto: Afp

Nakon Eurosonga njezina popularnost eksplodirala je diljem Europe. Pjesma "J’aime la vie" postala je veliki hit, posebno u Belgiji, Francuskoj i Njemačkoj. Tijekom kasnih 80-ih i 90-ih nastavila je izdavati albume i singlove, među kojima su se istaknule pjesme "Tokyo Boy", "Crazy of Life", "Stop the Music" i "Malagueña". Iako nikada nije ponovila eurovizijski uspjeh na istoj razini, ostala je vrlo popularna u Belgiji i frankofonim zemljama.

Sandra Kim nikada nije potpuno napustila eurovizijski svijet. Tijekom godina često je gostovala na eurovizijskim obljetnicama, televizijskim specijalima i retrospektivama natjecanja.

Belgijska publika ponovno ju je otkrila kroz brojne televizijske projekte i talent showove, gdje je sudjelovala kao gošća, mentorica i izvođačica.

Sandra Kim - 1 Foto: Profimedia

Sandra Kim - 7 Foto: Profimedia

Posebno je zapažen bio njezin nastup u belgijskoj verziji showa "The Masked Singer", gdje je pokazala da i dalje posjeduje snažan vokal i karizmu.

Za razliku od brojnih eurovizijskih zvijezda, Sandra Kim privatni život uglavnom je držala podalje od medija. Godinama je živjela mirnijim životom u Belgiji, a često je govorila kako joj je prerana slava donijela i mnogo pritiska.

Pogledaji ovo Celebrity Drama uoči Eurosonga: Zdravstveni problemi pogodili jednu od lelekica

Od 2001. je u braku s Jurgenom Delangheom, a belgijski mediji povremeno su izvještavali o njezinim privatnim problemima i teškim razdobljima kroz koja je prolazila daleko od očiju europske publike koja ju je pamtila kao veselu djevojčicu s Eurosonga.

Naime, borila se s pritiskom očekivanja, stalnim usporedbama s eurovizijskim uspjehom i problemima koje nosi odrastanje pod reflektorima, a kasnije je priznala kako joj je pobjeda na Eurosongu u tako mladoj dobi donijela veliki psihološki teret.

Sandra Kim - 5 Foto: Profimedia

Belgijski mediji tijekom godina pisali su i o njezinim zdravstvenim problemima, iscrpljenosti i emocionalnim krizama, no Sandra se uvijek uspijevala vratiti glazbi.

Sandra Kim danas ima 53 godine i i dalje je aktivna na belgijskoj glazbenoj i televizijskoj sceni. Povremeno nastupa na koncertima, festivalima i eurovizijskim događanjima, a publika je i dalje doživljava kao jednu od najposebnijih pobjednica u povijesti natjecanja.

Iako je prošlo gotovo 40 godina od njezine pobjede, "J’aime la vie" i dalje se smatra jednom od najpoznatijih eurovizijskih pjesama svih vremena.

Sandra Kim ostala je simbol jednog drugačijeg Eurosonga – vremena kada je djevojčica s ogromnim osmijehom i jednostavnom porukom o ljubavi prema životu uspjela osvojiti cijelu Europu.

Pobjedom s niti 14 godina, Sandra Kim oborila je rekord kojeg je dotad držala Gigliola Cinquetti, čiju životnu priču možete pronaći OVDJE.

Dana 6. svibnja obilježeno je 37 godina od jedine pobjede Jugoslavije na Eurosongu, a zanimljivosti o nastupu grupe Riva više čitajte OVDJE.

Znate li da je te godine kada je pobijedila Sandra Kim na Eurosongu prvi puta nastupala Doris Dragović? O njezinom nastupu više čitajte OVDJE.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom, progovorio je o borbi za život, ratu i Thompsonu

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Za fotke Nives u čipkastom korzetu i minici nije potreban dodatan opis, pogledajte ih sami

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Iva Jerković objavila fotku svoje mame iz mladosti: ''Nije ni čudo da si ti tako lijepa''

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je reality zvijezda, imao je samo 35 godina

Pogledaji ovo Celebrity Mario Roth potvrdio da je zauzet: ''Vozio sam 500 kilometara da se vidimo na 20 minuta''