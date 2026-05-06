Gdje su sestre koje su napustile pozornicu Eurosonga u Zagrebu? Kaos s nastupa i danas se prepričava

Azúcar Moreno obilježile su europsku glazbenu scenu temperamentnim spojem flamenka i popa, a njihov legendarni nastup na Eurosongu 1990. u Zagrebu, prekinut tehničkim problemima pa ponovljen pred milijunima gledatelja, ostao je jedan od najpoznatijih trenutaka u povijesti natjecanja.

Kad se govori o najprepoznatljivijim španjolskim glazbenim duetima, ime Azúcar Moreno nezaobilazno je poglavlje europske pop-kulture. Karizmatične sestre iz Andaluzije spojile su flamenko, latino ritmove, pop i plesnu glazbu te krajem 80-ih i početkom 90-ih postale jedne od najvećih španjolskih zvijezda.

Njihov nastup na Eurosongu 1990. ostao je upamćen kao jedan od najkaotičnijih, ali i najlegendarnijih trenutaka u povijesti natjecanja.

Azúcar Moreno činile su sestre Antonia Toñi Salazar i Encarnación Encarna Salazar, članice velike romske glazbene obitelji Salazar iz Andaluzije. Rođene su u Badajozu, a odrasle u Madridu, okružene glazbom i tradicijom flamenka. Njihova braća bila su dio poznate grupe Los Chunguitos, jedne od najutjecajnijih flamenko-pop skupina u Španjolskoj.

Upravo su uz njih sestre napravile prve ozbiljne glazbene korake. Početkom 80-ih nastupale su kao prateći vokali, a ubrzo su odlučile pokrenuti vlastiti projekt. Ime Azúcar Moreno, što u prijevodu znači 'smeđi šećer', simboliziralo je njihov temperament, energiju i mediteranski glazbeni stil.

Prvi album objavile su 1984. godine, no pravi proboj dogodio se nekoliko godina kasnije kada su počele kombinirati flamenko s modernim dance-pop zvukom. Njihove pjesme bile su pune strasti, ritma i latino energije, što ih je izdvojilo na tadašnjoj španjolskoj sceni.

Krajem 80-ih postale su velika senzacija u Španjolskoj i Latinskoj Americi, a pjesme poput "Devórame Otra Vez" i "Bandido" pretvorile su ih u regionalne zvijezde.

Španjolska je 1990. godine odlučila upravo Azúcar Moreno poslati na Eurosong u Zagrebu s pjesmom "Bandido". Već prije natjecanja smatrale su se jednim od favorita jer je pjesma nudila nešto potpuno drugačije – spoj flamenka, latino zvuka i modernog dance-ritma.

No njihov nastup ostao je zapamćen zbog velikog tehničkog incidenta odmah na početku pjesme. Naime, orkestar i matrica nisu bili usklađeni, pa su sestre nakon nekoliko sekundi nastupa demonstrativno napustile pozornicu pred milijunima gledatelja.

Bio je to jedan od najšokantnijih trenutaka u povijesti Eurosonga.

Nakon kratke stanke organizatori su im dopustili ponovno izvođenje pjesme, što je tada bilo gotovo nezamislivo. Drugi pokušaj prošao je bez problema, a energični nastup oduševio je Europu. Na kraju su osvojile peto mjesto, ali mnogi smatraju da bi bez početnog kaosa završile još i bolje. Unatoč tome "Bandido" je postao veliki europski hit i jedna od najpoznatijih pjesama u povijesti španjolskog Eurosonga.

Nakon Eurosonga popularnost Azúcar Morena eksplodirala je diljem Europe i Latinske Amerike. Album "Bandido" postao je međunarodni hit, a sestre su nastavile nizati uspjehe pjesmama poput "Solo Se Vive Una Vez", "Ven Devórame Otra Vez", "Mambo", "Olé" i "Torero". Njihov prepoznatljiv stil, glamurozni izgled i eksplozivni nastupi pretvorili su ih u modne i glazbene ikone 90-ih. Posebno su bile popularne u Španjolskoj, Italiji, Grčkoj i zemljama Latinske Amerike.

Iako su godinama djelovale nerazdvojno, iza kulisa su se gomilali problemi. Početkom 2000-ih odnos između sestara ozbiljno se pogoršao zbog poslovnih nesuglasica, iscrpljenosti i različitih pogleda na karijeru.

Godine 2007. službeno su prekinule suradnju i krenule svaka svojim putem. Španjolski mediji tada su pisali o velikim svađama i potpunom prekidu komunikacije. Obožavatelji su godinama priželjkivali njihovo pomirenje.

Nakon više godina distance Toñi i Encarna uspjele su izgladiti odnose te su 2013. ponovno počele nastupati zajedno. Povratak Azúcar Morena izazvao je veliko zanimanje publike, posebno među generacijama koje su odrasle uz njihove hitove.

Sestre su nastavile koncertirati, nastupati u televizijskim emisijama i objavljivati novu glazbu, iako nikada nisu dosegnule komercijalni vrhunac kakav su imale tijekom 90-ih.

Nakon legendarnog nastupa iz 1990. Azúcar Moreno više su puta pokušale ponovno predstavljati Španjolsku na Eurosongu. Najpoznatiji pokušaj dogodio se 2019. godine kada su sudjelovale na španjolskom izboru za Eurosong s pjesmom "Debajo del mismo sol" i 2022. s "Postulero".

Iako su izazvale veliku nostalgiju i interes publike, nisu uspjele izboriti odlazak na natjecanje.

Danas su Toñi i Encarna Salazar i dalje aktivne na glazbenoj sceni, povremeno nastupaju i sudjeluju u televizijskim projektima u Španjolskoj. Iako više nisu stalno prisutne na vrhovima top-lista, Azúcar Moreno ostale su simbol jedne ere i jedan od najprepoznatljivijih španjolskih glazbenih izvoza.

Njihov eurosongovski nastup iz Zagreba 1990. i dalje se redovito nalazi na listama najlegendarnijih trenutaka u povijesti natjecanja, a pjesma "Bandido" ostala je bezvremenski hit koji i danas budi nostalgiju među obožavateljima Eurosonga i latino-popa.

