U show Nove TV prijavila se iz fore, pa postala hit: ''Mislile smo da će mobitel eksplodirati''

Pojavljivanje u popularnom showu za mnoge je tek kratkotrajna avantura, no za Iris Kovačić pretvorilo se u iskustvo koje joj je otvorilo nova vrata. Reakcije publike i interes na društvenim mrežama nakon što su je vidjeli u showu Tko to tamo pjeva pokazali su da je njezin nastup ostavio snažan dojam i izvan televizijskog ekrana.

Pojavljivanje u showu Tko to tamo pjeva Iris Kovačić donijelo je veliku pažnju publike, ali i dodatni vjetar u leđa njezinoj pjevačkoj karijeri. Iako je odluka o prijavi bila spontana, iskustvo koje je uslijedilo pokazalo se kao važan korak na njezinom putu.

Ideja o sudjelovanju došla je potpuno neplanirano, iz svakodnevne situacije kod kuće.

''Na show Tko to tamo pjeva prijavila sam se zato što mi je stalno izlazila reklama na TV-u i onda mi je mama u jednom trenu rekla “pa ajde Iris, tebi bi ovo baš bilo top” i tako sam zapravo iz neke fore odlučila se prijaviti, uopće ne znajući koliko će mi ovo pomoći u pjevačkoj karijeri i koliko će mi ovo biti jedno stvarno predivno iskustvo''.

Galerija 0 0 0 0 0

Sama emisija ostavila je snažan dojam, kako zbog atmosfere, tako i zbog produkcije.

''Moje iskustvo iz showa je fenomenalno – od samog početka ekipa Nove TV bila je toliko profesionalna i opuštena i baš sam se osjećala posebno i prihvaćeno. Moram priznati da sam na početku imala tremu jer nisam snimala nikad ovako nešto slično, ali stvarno mi je bilo odlično i baš jako lijepo. Najizazovnije mi je bilo snimati falševe, tu smo se producent i ja lovili jer nikako nisam mogla toliko jako falšati za drugi glas u Glasoboju pa sam dobila savjet “pjevaj kao da si pijana”, a najzabavnije mi je bilo kad smo imali prve probe pa smo svi bili zbunjeni i nismo znali kako sve funkcionira, ali super smo se svi snašli na kraju''.

Iris Kovačić, tajni glasovi TTTP Foto: Nova TV

Iako je danas fokusirana na glazbu, iza sebe ima i ozbiljno sportsko iskustvo koje joj je pomoglo u izgradnji samopouzdanja.

''Džudom sam se bavila do prije par godina, 12 godina sam ga aktivno trenirala i dvije godine sam bila trenerica i pomoglo je to iskustvo sigurno jer džudom se stekne puno samopouzdanja, ali evo već par godina se bavim snimanjem za društvene mreže i od Nove godine počela sam se baš aktivno baviti pjevanjem tako da sam sad posvećena pjevanju uz fakultet''.

Nakon emitiranja emisije, uslijedila je prava eksplozija reakcija na društvenim mrežama.

''Očekivala sam pažnju na društvenim mrežama, ali zaista ne ovoliku. Jako ugodno sam se iznenadila i u jednom trenu, tu večer kad se emisija prikazivala, prijateljica i ja smo mislile da će mobitel eksplodirati jer je odjednom krenula ogromna količina notifikacija – lajkovi, komentari, followeri. Bavim se aktivno pjevanjem tako da jako volim ljude, volim se družiti i strašno volim pažnju, ali pažnju u smislu da ljudi prepoznaju moj talent i trud i “ono nešto” što nema svaka druga pjevačica. I nadam se da ću uskoro dobiti priliku pokazati se na većim pozornicama, a pogotovo na zagrebačkima jer mi je u Osijeku puno Zagrepčana bilo na koncertima i moram priznati da su ponekad bili glasniji nego Dalmatinci i Slavonci. Tako da nastupi u Zagrebu me posebno vesele!''.

Iris Kovačić tajni glasovi TTTP Foto: Nova TV

TikTok joj je već neko vrijeme važan kanal komunikacije s publikom, a sadržaj pažljivo gradi oko glazbe.

''Na TikToku najviše objavljujem sadržaj s nastupa, to mi je primarno, ali volim snimati i nekakav zabavni sadržaj, snimim i cover s ekipom, volim sve snimati, ali profil baziram na pjevačkom sadržaju jer bih voljela da me ljudi po tome prepoznaju. Snimam za TikTok već duže vrijeme i voljela bih se dovesti do još višeg nivoa''.

Zanimljivo je da svoje sudjelovanje u emisiji gotovo nikome nije otkrila unaprijed.

''Ja zaista nikome nisam rekla da ću biti u emisiji i kad je izašla reklama svi su bili kao “Iris, jesi ti sad bila na televiziji?” i svi su bili presretni i svi su čekali emitiranje emisije kao da im je zadnji dan u životu. Osim prijatelja, kolega i obitelji stvarno sam dobila ogromnu dozu podrške i od nepoznatih ljudi, čak sam saznala da me gledaju u inozemstvu, ali mi je bilo najsmješnije kad mi je poznatiji menadžer poslao poruku “pa nisam znao da si takva zvijezda” i to me baš razveselilo da su i poznati i nepoznati ljudi tako lijepo reagirali. Baš sam sretna''.

Iris Kovačić Foto: Nova TV

Planovi za budućnost jasni su – glazba ostaje u prvom planu, ali i druge ambicije imaju svoje mjesto.

''Plan za dalje mi je nastaviti ulagati u pjevačku karijeru, smatram da stvarno nisam klasična pjevačica, ni po izgledu ni stavu, i ljudi to jako vole. Trudit ću se uvijek ostati svoja i ljudima prenositi pozitivnu energiju, a naravno uz pjevanje planiram se baviti i PR menadžmentom jer to i studiram, a sport ćemo ipak ostaviti ovako rekreativno jer je pjevanje ipak ono za što ja živim i u čemu se najviše vidim''.

Iris Kovačić tajni glasovi TTTP Foto: Nova TV

Sudjelovanje u emisiji tako je za Iris bilo mnogo više od televizijskog nastupa – postalo je važan korak prema ostvarenju njezinih glazbenih ciljeva.