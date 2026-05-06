Škoro prvi put o bliskom susretu sa smrću prošle godine: ''Liječnici su mi spasili život''

Miroslav Škoro u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' ekskluzivno i iskreno je progovorio o zdravstvenim problemima, srčanim premosnicama i dramatičnom trenutku kada je prošle godine završio u bolnici zbog anafilaktičkog šoka.

Miroslav Škoro gostovao je u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' gdje je iskreno progovorio o svom zdravstvenom stanju, životnim navikama i ozbiljnim zdravstvenim problemima kroz koje je prošao posljednjih godina. Glazbenik i bivši političar priznao je kako često više brine o drugima nego o sebi.

''Ja sam jedan od onih papaka koji zapravo svima pomaže i savjetujem ih, a za sebe sam najgori. Imam neke drage prijatelje liječnike, zapravo sam završio svoju gimnaziju u Osijeku gdje je puno mojih kolega iz razreda postalo liječnicima i onda oni više vode brigu o meni nego ja sam o sebi'', rekao je Škoro.

Otkrio je i da su posljednji nalazi bili dobri, no prisjetio se dramatične situacije iz prošle godine kada je doživio anafilaktički šok.

''Zadnji nalazi su bili okej, prošle godine sam u jednom trenutku dobio anafilaktički šok.''

Na pitanje voditelja kako je do toga došlo, Škoro je detaljno objasnio:

''Pa da. Jedan moj ‘stručnjak’ za alergologiju, koji je inače stolar, rekao mi je da treba probati magareće mlijeko koje je termički nestabilno. Ja sam izvadio mlijeko koje se drži na nekim niskim temperaturama u dubokom zamrzivaču i zaboravio da ga treba popiti u roku od dva sata. Popio sam ga kasno ujutro i onda mi je tlak pao na 70 sa 40. Spasili su mi život u bolnici.''

Priznao je kako o tom iskustvu nije javno govorio, iako mu to nije bio prvi ozbiljan zdravstveni incident.

''Prošle godine. Nisam se time baš hvalio. A već sam nekoliko puta tako doživio trenutak do…''

Na komentar voditelja da je riječ o ''bliskom susretu sa smrću'', Škoro je kroz šalu dodao: ''Pa jesam, da. To je bio barem treći put u mom životu.''

Iako je kroz život prošao ozbiljna zdravstvena upozorenja, kaže kako nije siguran da je iz svega izvukao pouku.

''Nisam ja baš taj. Ne znam. Ja jako volim život i volim ljude i jako im vjerujem jer mi… Pa bit će što će biti. Nisam ja, naravno, htio to napraviti, kao što nisam htio dobiti srčani udar. To je vegetativni živčani sustav s jedne strane, a s druge strane reakcija na nešto što mene zapravo krasi, a to je da ja prvo skočim, a onda vičem: hop.''

Škoro je govorio i o operaciji srca te činjenici da ima četiri srčane premosnice.

''Normalno je da ne možeš biti isti, godine nose svoje. A posebno kada dobiješ takvo jedno upozorenje. Lako mi je rekao simpatični i dragi profesor Gašparović: ‘To vam je karcinom, samo nije.’ Odnosno, to je ta težina bolesti, samo što nije to, nego vam stradaju žile i još nisu izmislili ništa drugo osim da ti mogu, ne znam, izvaditi iz noge ili otkud već neke arterije pa napraviti te srčane premosnice. Ali jednostavno, to je valjda genetika.''

Priznao je i kako prehrana te obiteljska anamneza igraju veliku ulogu u njegovom zdravstvenom stanju.

''Brinuo sam se ja zbog toga. Međutim, jedan doktor mi je rekao: ‘Ne znam što jedete, prehrana je bitna’ i tako dalje. Činjenica je da u mojoj prehrani dominira uglavnom slavonska. Svinjetinu ne jedem, ali slaninu da. Taj dio je sigurno problem. Problem je i činjenica da su moji roditelji u genetskom smislu imali tih problema.''

Posebno zanimljiv bio je trenutak kada mu se javio proslavljeni alpinist Stipe Božić.

''Ali kad me nazvao Stipe Božić i rekao mi: ‘Dobrodošao u klub’, ja sam rekao: ‘Stipe, kakve ti veze imaš s nama bajpaserima?’ On je rekao: ‘Imam i ja.’ Mislim da ima tri ili četiri premosnice, a dobio ih je i prije mene. A čovjek se popeo na sve moguće vrhove, znači ima dovoljno kretanja, vrlo skromnu prehranu, uglavnom mediteransku, i tako…''

Kao jedan od glavnih problema naveo je – stres.

''Mislim da je problem ta kontrakcija koja se događa pri svakom lučenju adrenalina. Moj pokojni djed možda je to doživio dva ili tri puta u životu — kad bi, recimo, vidio poskoka. A ja ponekad i četiri puta dnevno.''

Za kraj je poručio kako se danas osjeća dobro i nastoji živjeti što normalnije.

''Tako da se generalno osjećam okej. Ne razmišljam previše o tome, živim i pokušavam živjeti normalno. Bih li se mogao više paziti? Sigurno bih. Bih li mogao biti redovitiji u nekim stvarima? Isto tako. Lijekove uzimam redovito i pokušavam, koliko god je moguće, odlaziti na kontrole.''

