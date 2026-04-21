Ekskluzivno: Maja Šuput podijelila intimne detalje o vezi sa Šimom Elezom, razvodu koji je skrivala i mami, ali i strahu s kojim se suočila

Ekskluzivno u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' Maja Šuput otvorila je vrata svoje intime kao nikad prije. Bez zadrške je progovorila o tajnom razvodu koji je mjesecima skrivala od javnosti, ali i najboljih prijatelja, a dirnula je i najosjetljiviju temu – gubitak oca i životne trenutke koji su je zauvijek promijenili. Dotaknula se i sina Blooma, benefita poznatih osoba te majčinstva u kasnijim godinama. Sve nepoznate detalje o Maji možete saznati u našem prvom podcastu!

I inače ekstrovertna Maja Šuput, opet je uspjela iznenaditi javnost otvorenim i vrlo osobnim priznanjima ekskluzivno otkrivši detalje koje je godinama držala podalje od očiju javnosti.

U našem prvom podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' ekskluzivno je progovorila o razvodu, ali i o bolnim obiteljskim trenucima koji su je duboko obilježili.

Kao prva gošća podcasta, dotaknula se razvoda od Nenada Tatarinova i priznala da je sve dugo skrivala, ne samo od javnosti već i od najboljih prijatelja, pa i majke.

''Oni su svi saznali u šestom mjesecu, ja sam se razvela u trećem, a papire sam predala u prvom. Ja sam šest mjeseci šutjela", rekla je Maja.

Otkrila je i kako su nakon razvoda nastavili živjeti zajedno te čak otišli na put u Dubai sa sinom Bloomom.

''Sve je normalno bilo'', istaknula je.

Osim toga, prvi put je javno govorila i o smrti oca Borisa Šuputa, koji joj je bio najveća podrška. Nakon teške prometne nesreće 2002. godine njegovo zdravstveno stanje nikada se nije u potpunosti popravilo, a preminuo je 2018. godine.

''Ja sam jedva nekako to preživljavala dok je on bio živ, nisam to mogla gledati, bilo mi je to užasno teško. Kad je tata umro, mislim da godinu ili dvije nisam mogla otići na groblje“, priznala je.

Dodala je i kako je upravo ona tada preuzela brigu o obitelji.

''Ja sam bila jedina koja je radila za cijelu obitelj. Sve je u jednom danu otišlo u krivom smjeru'', rekla je te naglasila koliko su joj te teme i danas teške.

Ovim iskrenim istupom Maja je pokazala koliko se iza njezina vedrog javnog imidža kriju i teški životni trenuci koje je prošla daleko od reflektora, no pjevačica se u razgovoru dotaknula i sina Blooma, njegovih raskošnih rođendanskih proslava, džeparca i granica, objavljivanja slika djeteta, baka-servisa, ali i svojih radnih navika, kao i što bi bila i čime bi se bavila da nije pjevačica.

''Ja sam se fakat napatila, i fakat sam se namučila. Ja ne znam tri žene koje su se naradile kao ja u životu. Ja ne poznajem takve luđakinje'', zaključila je Maja, a nakon ovog spomenutog, ne preostaje nam ništa drugo nego vidjeti cijeli razgovor u našem prvom podcastu i saznati detalje koje je uspjela sakriti od javnosti.