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pa ovo je sve!

Može li emotivnije? Poslušajte kako je Majin Bloom otpjevao romsku pjesmu!

Piše I. G., Danas @ 17:26 Celebrity komentari
Bloom Tatarinov Bloom Tatarinov Foto: Maja Šuput/Instagram

Bloom Tatarinov ponovno je oduševio mamu Maju, koja je podijelila kako je sam pronašao i zapjevao romsku pjesmu.

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