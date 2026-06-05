Može li emotivnije? Poslušajte kako je Majin Bloom otpjevao romsku pjesmu!

Bloom Tatarinov ponovno je oduševio mamu Maju, koja je podijelila kako je sam pronašao i zapjevao romsku pjesmu.

Petogodišnji Bloom Tatarinov već je poznat po tome da obožava glazbu, a njegova majka Maja Šuput često na društvenim mrežama dijeli trenutke u kojima pjeva i izvodi svoje verzije poznatih hitova.

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Ovoga puta pažnju je privukao izvedbom jedne romske pjesme.

"Našao si je sam neku romsku pjesmu i uživa u svojoj emociji", napisala je Maja uz emotikon koji plače od smijeha.

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Bloom Tatarinov Foto: Maja Šuput/Instagram

Da Bloom ozbiljno pokazuje interes za glazbu, pjevačica je pokazala i nedavno kada ga je povela u studio na prvo snimanje.

"Bloom prvi put u studiju. Došao snimiti prvi cover. Producent Shalla zadovoljan, ajmo probati", napisala je na Instagramu uz snimke svog sinčića iz glazbenog studija, a najavila je i da će za pjesmu snimiti spot.

Bloom Tatarinov Foto: Maja Šuput/Instagram

Bloom Tatarinov Foto: Maja Šuput/Instagram

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Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Maja je nedavno prekinula vezu sa Šimom Elezom, a što nam je rekla o tome, saznajte OVDJE.

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