Može li emotivnije? Poslušajte kako je Majin Bloom otpjevao romsku pjesmu!

Bloom Tatarinov ponovno je oduševio mamu Maju, koja je podijelila kako je sam pronašao i zapjevao romsku pjesmu.
Petogodišnji Bloom Tatarinov već je poznat po tome da obožava glazbu, a njegova majka Maja Šuput često na društvenim mrežama dijeli trenutke u kojima pjeva i izvodi svoje verzije poznatih hitova.3 vijesti o kojima se priča Poznati par Rijetko ih viđamo zajedno: Zajednički izlazak bivšeg vatrenog i supruge izazvao je zanimanje prolaznika tek joj je 21 godina Splićanka ručno izrađuje krunice koje su postale apsolutni hit: ''Ljudi zaboravljaju najvrjednije'' napravila iznimku! Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete!
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Ovoga puta pažnju je privukao izvedbom jedne romske pjesme.
"Našao si je sam neku romsku pjesmu i uživa u svojoj emociji", napisala je Maja uz emotikon koji plače od smijeha.
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Bloom Tatarinov Foto: Maja Šuput/Instagram
Da Bloom ozbiljno pokazuje interes za glazbu, pjevačica je pokazala i nedavno kada ga je povela u studio na prvo snimanje.
"Bloom prvi put u studiju. Došao snimiti prvi cover. Producent Shalla zadovoljan, ajmo probati", napisala je na Instagramu uz snimke svog sinčića iz glazbenog studija, a najavila je i da će za pjesmu snimiti spot.
Bloom Tatarinov Foto: Maja Šuput/Instagram
Bloom Tatarinov Foto: Maja Šuput/Instagram
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Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram
Maja je nedavno prekinula vezu sa Šimom Elezom, a što nam je rekla o tome, saznajte OVDJE.
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