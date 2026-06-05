Pobjednica MasterChefa odlučila se na veliku promjenu: "Najbolja stvar koju mogu reći..."

Pobjednica prošlogodišnjeg MasterChefa Endrina Muqaj odlučila je napraviti veliku promjenu u životu te se podvrgnuti laserskom skidanju dioptrije kako bi se nakon godina nošenja napokon oprostila od naočala i kontaktnih leća.

Pobjednica prošlogodišnje sezone MasterChefa, Endrina Muqaj, odlučila je napraviti veliku životnu promjenu. Mlada kuharica otkrila je pratiteljima kako je došao trenutak da se nakon godina nošenja naočala i kontaktnih leća podvrgne laserskom skidanju dioptrije.

U videu koji je podijelila na društvenim mrežama Endrina je iskreno govorila o svakodnevnim poteškoćama s kojima se susretala zbog vida. Priznala je kako joj naočale nikada nisu bile praktično rješenje, posebno zbog dinamičnog načina života i posla kojim se bavi.

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"Mrzim trenirati s naočalama jer se stalno magle, mrzim voziti navečer jer imam astigmatizam pa mi svjetla automobila stvaraju dodatne probleme, a i tijekom kuhanja stalno se zamagle", ispričala je. Dodala je kako joj je problem predstavljalo čak i jutarnje spremanje i šminkanje, zbog čega je odluka o zahvatu sazrijevala već duže vrijeme.

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Dan prije operacije simbolično se oprostila od svojih naočala koje, kako je kroz smijeh rekla, nakon zahvata više neće trebati. Posljednje sate prije velikog dana provela je obavljajući uobičajene aktivnosti – skuhala je večeru, pogledala film i pokušala se odmoriti prije zahvata koji je dugo priželjkivala.

Endrina Muqaj - 3 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 5 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 1 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 4 Foto: Instagram Screenshot

"Najbolja stvar koju danas mogu reći je da se vidimo sutra bolje", optimistično je poručila na kraju videa, koja se javila poslije zahvata, poručivši kako će idućih dana nositi tamne naočale u zatvorenim prostorima, ali je sretna zbog istog te se usporedila s filmom "Ljudi u crnom".

Sudeći prema njezinom entuzijazmu, Endrina s velikim uzbuđenjem ulazi u novo poglavlje života u kojem se, nakon mnogo godina, napokon oprostila od naočala i kontaktnih leća.

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