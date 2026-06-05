Jadranka Kosor o najbolnijim trenucima: ''Rugali su mi se u školi jer nisam imala oca, djeca su bila okrutna''

Jadranka Kosor u radijskoj emisiji otvoreno je progovorila o teškom djetinjstvu bez oca, političkim izdajama i medijskim pritiscima koje je doživjela kao premijerka.

Odrastanje bez oca, život uz baku koja ju je odgojila, političke izdaje, medijski napisi koji su je pratili na vrhuncu moći te ljubav prema unuku koja ju je potpuno osvojila - samo su neke od tema o kojima je Jadranka Kosor govorila u petoj epizodi emisije SHOWtime na Happy FM-u.

U razgovoru koji je vodio Ivo Šarić, bivša hrvatska premijerka, spisateljica i novinarka otvoreno je progovorila o svom privatnom i profesionalnom putu.

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Jadranka Kosor Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Promocija knjige Jadranke Kosor - 7 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Prisjećajući se djetinjstva, Kosor je istaknula kako su joj prve asocijacije baka, rad i Lipik.

"Roditelji su se razveli kada sam imala dvije godine, a oca nikada nisam ni upoznala. Sa šest mjeseci poslali su me baki i ona me odgojila. Druga asocijacija je rad, rad i rad. Kao mala djevojčica morala sam naučiti kuhati, spremati kuću i raditi u vrtu. Tu su i razna jela koja sam tada zvala siromaškim jelima, a koja smo baka i ja zajedno kuhale. Mnoga od njih danas se više gotovo i ne pripremaju, ali u mojoj kuhinji i dalje imaju svoje mjesto. Mi smo zaista živjeli skromno. Meso se jelo možda jednom tjedno i zato djetinjstvo pamtim i kroz tu oskudicu", ispričala je.

Jadranka Kosor s unukom Foto: Josip Moler/Cropix

Promocija knjige Jadranke Kosor - 1 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

"Bila sam odlična učenica. Bila sam uporna i zbog iskustava koja sam proživjela još kao dijete. U prvom razredu osnovne škole bila sam jedino dijete bez oca. Djeca znaju biti vrlo okrutna i brzo su shvatila da sam na neki način nezaštićena. Počeli su mi se rugati, zadirkivati me, pa čak i fizički nasrtati na mene. Dugo sam to trpjela, a onda sam jednog dana uzvratila. Počela sam se ozbiljno braniti. Nakon toga više me nitko nije dirao niti mi se rugao. Sjećam se da sam jednom dječaku skoro izbila oko. Kako smo se borili, poderala sam nove hlače koje mi je kupila baka. Kad sam došla kući, bila sam puna ogrebotina i poderanih koljena pa sam onda i od bake dobila malo batina."

Otkrila je i kako je ljubav prema pisanju razvila još kao djevojčica te da je upravo pisanjem zaradila svoj prvi odlazak na more: "Svoje prvo ljetovanje sama sam zaradila u petom razredu osnovne škole. Tada su se često raspisivali različiti natječaji za djecu. Upravo mi je jedan natječaj donio prvu veliku nagradu. S djecom iz drugih republika i pokrajina tadašnje države osvojila sam 15 dana ljetovanja i to je bio moj prvi odlazak na more."

Jadranka Kosor Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Jadranka Kosor Foto: Josip Moler / CROPIX

Govoreći o životu bez oca i kasnijem političkom putu, priznala je da vjeruje kako bi mnoge situacije bile drugačije da je uz sebe imala mušku zaštitu.

"Vjerujem da bi se barem polovica svega onoga što mi se događalo u politici, svih izdaja koje sam proživjela i svih udaraca koje sam primila, umanjila da sam uz sebe imala muškarca. Mislim da smo još uvijek u određenoj mjeri mizogino društvo u kojem je ženama često lakše ako uz sebe imaju muškarca", iskreno će.

Govoreći o razdoblju kada je bila predsjednica Vlade, Kosor je istaknula kako se nikada nije prepustila osjećaju moći.

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"Znajući da je sve prolazno i da će jednom proći, nastojala sam svakoga dana živjeti što normalnije. I dalje sam subotom odlazila na tržnicu kada bih bila u Zagrebu. Nisam dopuštala osiguranju da mi nosi vrećice. Posebno mi znači kad danas sretnem dečke iz osiguranja pa kažu: 'Uvijek ste vodili brigu o nama. Pitali ste jesmo li jeli, jesmo li se naspavali.' Cijelo vrijeme sam se pripremala na ono što danas, čini mi se, mnogi političari, osobito oni na vlasti, ne razumiju dovoljno - da je sve prolazno. Jednoga dana završit će mandat i morat će se suočiti s onim što se zove svakodnevni život", rekla je bivša premijerka.

Jadranka Kosor Foto: Jadranka Kosor/Cropix

Jadranka Kosor - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Prisjetila se i brojnih medijskih napisa koji su godinama pratili njezin politički rad, a posebno je istaknula opsesiju njezinim broševima.

"Fotografirali su moje broševe, nosili fotografije zlatarima na procjenu i onda objavljivali tekstove o tome koliko navodno vrijede. Sjećam se naslovnica na kojima je pisalo da moja kolekcija broševa vrijedi 300 ili 400 tisuća eura, a većina njih bila je zapravo dobra bižuterija. Jednom sam tijekom službenog posjeta Turskoj na bazaru kupila tri broša za ukupno 12 eura. Jedan od njih bio je veliki paun. Kasnije su upravo taj broš neki procjenjivali na temelju fotografija pa su se pojavili tekstovi da je riječ o smaragdima i briljantima te da vrijedi oko 100 tisuća eura. To me doista znalo nasmijati", priča Kosor.

Jadranka Kosor i Mirko Galić - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Jadranka Kosor Foto: Josip Moler/Cropix

Ipak, priznaje kako su je pojedini napisi znali duboko pogoditi: "Sjećam se da su pojedini tjednici na naslovnicama objavljivali kako sam navodno u vezi s dvojicom muškaraca, od kojih je jedan bio ministar, a drugi bivši pomoćnik. To me jedino doista pogodilo, prije svega zato što je pogodilo mog sina."

Danas joj je najveća sreća kada joj petkom u posjet dolazi unuk: "Dok se unuk nije rodio, nisam mogla ni zamisliti koliko je ta ljubav posebna. Kad god ga pitam što bi želio jesti, najčešće želi da mu pripremim meso u različitim vrstama umaka. Kao i većina djece, obožava bolonjez i karbonaru. Ipak, njegovo najdraže jelo je pita sa sirom."

Jadranka Kosor Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Jadranka Kosor - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Glazbeni ukus Jadranke Kosor vrlo je raznolik. Uz instrumentalnu glazbu iz raznih filmova, voli poslušati i različite glazbene zvijezde: "Od Stinga, Springsteena i Led Zeppelina do, naravno, Arsena. Slušam Shakiru dok perem prozore ili čistim stan, to me inspirira."

Na kraju razgovora, voditelju Ivi Šariću otkrila je da ima i neostvarenu želju.

"Jedna od stvari za kojom žalim jest to što vjerojatno nikada neću plesati tango onoliko koliko sam željela. Danas, nakon operacije oba koljena, teško. Iako bih mogla, ali ne mogu naći nekog muškarca koji bi znao dobro plesati tango, a i nemamo gdje", zaključila je kroz osmijeh.

Cijeli intervju pogledajte OVDJE.

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