Kad je Maja Šuput okrenula leđa publici, imalo se što vidjeti!

Pred više od četiri tisuće studenata u Rijeci Maja Šuput priredila je koncert za pamćenje. Jednaku pažnju kao i njezin nastup privukao je crni scenski outfit s volanima, mrežastim hulahopkama i visokim platformama.

Maja Šuput još je jednom pokazala zašto njezini nastupi nikada nisu samo glazbeni događaj. Pjevačica je na Student Day Festivalu u Rijeci nastupila pred više od četiri tisuće studenata, a osim hitovima, pažnju je privukla i upečatljivim scenskim izdanjem.

Za tu je prigodu odabrala efektnu crnu kombinaciju sastavljenu od mini kombinezona s bogatim volanima i naglašenim detaljima koji su stvarali dramatičan dojam na pozornici. Posebno su se isticale mrežaste svjetlucave hulahopke koje su dodatno naglasile njezine noge, dok su visoke platforme zaokružile cijeli izgled.

Maja Šuput Foto: Ivor Mažar

Maja je tijekom nastupa energično komunicirala s publikom, a fotografije s pozornice pokazuju atmosferu u kojoj su studenti uglas pjevali njezine najveće hitove. Iz svih kutova dvorane bilo je jasno da je riječ o jednom od najiščekivanijih nastupa ove sezone.

Uz objavu fotografija na Instagramu, pjevačica nije skrivala oduševljenje atmosferom.

Maja Šuput Foto: Ivor Mažar

"I kako sad da ja nekom objasnim kako je srijeda bila najbolja subota na svijetu?! Hvala Student Day Festivalu na pozivu da vas zabavim, hvala 4000 studenata koji su do zore ostali na visini zadatka. Bilo mi je savršeno, hvala za ljubav i energiju", napisala je Maja uz galeriju fotografija.

Scenski outfit savršeno se uklopio u energiju koncerta – spoj glamura, efektnog dizajna i detalja stvorenih za pozornicu. Maja je još jednom pokazala da zna kako spojiti nastup i modni izričaj te svako pojavljivanje pretvoriti u pravi show.

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