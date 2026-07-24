Tko je Slovenka koja se udaje za Šimu Vrsaljka? Grade obitelj daleko od znatiželjnih očiju

Mnogi se pitaju tko je zapravo Kaja Vidmar, slovenska ljepotica koja je osvojila srce bivšeg Vatrenog i s njim izgradila obitelj daleko od očiju javnosti.

Slovenska manekenka, dizajnerica i poduzetnica Kaja Vidmar posljednjih je godina jedno od najzanimljivijih imena regionalne scene, ponajviše zbog veze s bivšim hrvatskim nogometnim reprezentativcem Šimom Vrsaljkom. Par svoju ljubav uglavnom čuva daleko od očiju javnosti, a ovih dana ponovno su u središtu pozornosti jer odbrojavaju do vjenčanja.

Kaja je rođena u Sloveniji, gdje je karijeru započela kao model. Široj javnosti postala je poznata nakon što je krasila naslovnice brojnih modnih časopisa, pozirala za slovensko izdanje Playboya te sudjelovala u tamošnjoj verziji showa "Ples sa zvijezdama". Osim manekenstvom, bavila se i glumom u glazbenim spotovima, a s vremenom se okrenula poduzetništvu i modi.

Kaja Vidmar, Šime Vrsaljko Foto: Instagram

Kaja Vidmar - 5 Foto: Instagram

Ljubav prema dizajnu odvela ju je u Madrid, gdje je završila edukaciju iz kožarstva i šivanja te pokrenula vlastiti modni brend inspiriran kožnim jaknama, torbama i bezvremenskim rock stilom. Upravo ju je život u španjolskoj prijestolnici spojio sa Šimom Vrsaljkom, koji je tada nastupao za Atlético Madrid.

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O njihovoj vezi prvi se put počelo nagađati početkom 2022. godine. Od samog početka trudili su se privatni život držati podalje od javnosti, no ubrzo je postalo jasno da je riječ o ozbiljnoj ljubavi. U proljeće iste godine dobili su kćer Viktoriju, a krajem 2023. obitelj se proširila dolaskom sina, čije ime još uvijek nisu otkrili javnosti. Šime iz prvog braka s Mateom Vrsaljko ima i sina Brunu.

Šime Vrsaljko i Kaja Vidmar - 4 Foto: Instagram

Šime Vrsaljko i Kaja Vidmar - 2 Foto: Instagram

Iako rijetko daju intervjue o privatnom životu, Kaja je jednom prilikom priznala da je njihova ljubav bila "ljubav na prvi pogled" te istaknula kako svoju vezu žele živjeti daleko od medijske buke. Na društvenim mrežama uglavnom dijeli modne kombinacije, trenutke s putovanja i obiteljske fotografije, dok detalje njihove svakodnevice bira zadržati za sebe.

Šime Vrsaljko i Kaja Vidmar - 7 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Šime Vrsaljko i Kaja Vidmar - 5 Foto: Sime Zelic/Pixsell

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Nakon godina zajedničkog života i osnivanja obitelji, Kaja i Šime sada su odlučili napraviti i posljednji korak. Buduća gospođa Vrsaljko nedavno je pratiteljima pokazala djelić raskošne djevojačke zabave održane u luksuznoj vili s bazenom. Zabava je bila uređena u bijelim tonovima, a Kaja je zablistala u western kombinaciji – bijelom bikiniju, prozirnoj suknjici, kaubojskim čizmama, šeširu s velom i lenti s natpisom "Bride to Be".

Kaja Vidmar na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Kaja Vidmar na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Kaja Vidmar na Instagramu - 3 Foto: Instagram

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Par je tijekom godina uspješno sačuvao svoju intimu, a upravo ih zbog toga mnogi smatraju jednim od najdiskretnijih poznatih parova u regiji. Sudeći prema posljednjim objavama, veliko vjenčanje sada je pred vratima, a Kaja će uskoro i službeno postati gospođa Vrsaljko.

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