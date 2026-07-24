Zdravko Mamić podijelio je rijetku fotografiju s partnericom Jelenom, zbog ovog detalja šuška se o zarukama

Zdravko Mamić podijelio je rijetku fotografiju s partnericom Jelenom Planinić, a pratitelji su odmah primijetili prsten na njezinoj ruci i pokrenuli nagađanja o mogućim zarukama.

Zdravko Mamić na Instagramu je podijelio rijetku fotografiju sa svojom partnericom Jelenom Planinić, a objava je odmah potaknula brojne komentare.

Galerija 9 9 9 9 9

Najviše pažnje privukao je prsten na njezinoj ruci, zbog kojeg su se pojavila nagađanja da je par možda zaručen.

Zdravko Mamić s partnericom Jelenom Foto: Zdravko Mamić/Instagram

Iako su zajedno već nekoliko godina, Mamić i Jelena privatni život uglavnom drže daleko od očiju javnosti, pa su njihove zajedničke objave prava rijetkost.

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je poznata influencerica u 30. godini, iza sebe je ostavila šestogodišnju kćer

Za njihovu vezu doznalo se početkom 2023. godine, kada su mediji počeli pisati da bivši čelnik Dinama ljubi 27 godina mlađu Ljubušanku. Kasnije su ih često viđali zajedno u Mostaru, gdje su, prema medijskim napisima, uredili zajednički dom.

Zdravko Mamić i Jelena - 3 Foto: Damir Hajdarbašić/PIXSELL

Među rijetkim javnim pojavljivanjima istaknula se premijera dokumentarnog filma o Vahidu Halilhodžiću u Sarajevu prošle godine, a zajedno su bili i na koncertu Lepe Brene na Jahorini.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je lijepa Grkinja koju junak Hajduka ljubi već deset godina? Imaju dvije kćeri!

Zdravko Mamić i Lepa Brena Foto: Screenshot

Jelena je prošlog ljeta javno čestitala Mamiću rođendan dirljivim riječima:

"Sretan rođendan osobi čije je srce veće od svijeta! Zaslužuješ sve najljepše što život može ponuditi! Volim te zauvijek."

Više pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity U Splitu predstavljena knjiga o Thompsonu: Pjevač na događaj stigao sa suprugom Sandrom

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mama našeg hajdukovca pokazala figuru u legendarnom bikiniju: "Gori Kalifornija zbog tebe!"

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte koga je to Dino Rađa sreo nakon 30 godina: "Ovo je dobar osjećaj!"