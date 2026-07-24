Tko je lijepa Grkinja koju junak Hajduka ljubi već deset godina? Imaju dvije kćeri!

Dario Melnjak ponovno je bio junak Hajduka zabivši protiv Pafosa, a dok na terenu oduševljava navijače, privatno uživa u skladnom obiteljskom životu sa suprugom Georgijom Psorom, koju je upoznao slučajno na Malti 2016. godine.

Junak Hajdukove pobjede nad Pafosom (2:0) bio je Dario Melnjak, koji je postigao drugi pogodak i tako se nakon dužeg razdoblja ponovno upisao među strijelce.

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Iako se na terenu često nalazi u središtu pozornosti, privatni život nastoji držati podalje od javnosti. Sa suprugom Georgijom Psorom, podrijetlom iz Grčke, ove će jeseni obilježiti sedmu godišnjicu braka. Zajedno su već deset godina i roditelji su dviju kćeri, a Melnjak često naglašava da mu je obitelj najveći prioritet.

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Njihova priča počela je 2016. godine na Malti, gdje su se upoznali sasvim slučajno. Dario je ondje boravio nakon utakmice svog tadašnjeg kluba Neftçija, dok je Georgija na otok stigla na odmor s obitelji i prijateljicom.

"Sjećam se da sam već prvog dana osjetio neku kemiju. Upoznali smo se na Malti 2016. godine. Tada sam kao igrač azerbajdžanskog Neftçija poslije utakmice otišao sa suigračima prošetati gradom i malo razgledati državu u kojoj još nisam bio", ispričao je Melnjak jednom prilikom.

Nakon tog susreta započeli su vezu koju su u početku održavali na daljinu. Razgovori, videopozivi i povremeni susreti bili su dio njihove svakodnevice sve dok nisu mogli graditi zajednički život.

"Slučajno sam je ugledao, a sada vidim da to nije bila slučajnost. Prišao sam joj i upoznali smo se. Ubrzo je to preraslo u vezu na daljinu, s razgovorima i gledanjem filmova preko Skypea, susretima 'na pola puta' i posjetima kada bi nam obaveze to dopuštale", rekao je nogometaš.

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Vjenčali su se 2020. godine u Varaždinu, a danas imaju dvije kćeri, Clio i Juliju. Melnjak je zbog supruge naučio i grčki jezik, dok Georgia, za razliku od mnogih partnerica sportaša, svoj privatni život uspješno skriva od javnosti. Njezin profil na Instagramu zaključan je, a njihove zajedničke fotografije tek povremeno dijeli upravo Dario.

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