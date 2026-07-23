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Razgovarali smo sa splitskim čudom od djeteta, 8-godišnjakinjom koja je ostvarila povijesni uspjeh u karateu!

Piše Hari Kočić/I.G., 23.07.2026 @ 21:57 inMagazin komentari
Karla Kokan - 3 Karla Kokan - 3 Foto: In Magazin

Malena Karla Kokan, ima samo 8 godina, a već je osvojila brončanu medalju na Balkanskom prvenstvu održanom u Istanbulu. To je prva medalja za reprezentaciju Hrvatske u kategoriji kate, koja simulira borbu protiv zamišljenog protivnika, kao i prva u povijesti njezina kluba Galeb Split na ovom prestižnom natjecanju. Malu karatašicu posjetila je naša ekipa.

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