Razgovarali smo sa splitskim čudom od djeteta, 8-godišnjakinjom koja je ostvarila povijesni uspjeh u karateu!

Malena Karla Kokan, ima samo 8 godina, a već je osvojila brončanu medalju na Balkanskom prvenstvu održanom u Istanbulu. To je prva medalja za reprezentaciju Hrvatske u kategoriji kate, koja simulira borbu protiv zamišljenog protivnika, kao i prva u povijesti njezina kluba Galeb Split na ovom prestižnom natjecanju. Malu karatašicu posjetila je naša ekipa.

Natjecatelji iz deset zemalja su sanjali postolje, a osmogodišnja Karla je prva u povijesti svog kluba koja se na njega i popela.



''Kad sam vidjela tatami malo sam se prepala i onda sam skužila da ja to mogu, da sam jaka i onda sam izašla na tatami i prvi put pobijedila, drugi put pobijedila, treći put pobijedila i onda sam četvrti put izgubila pa sam se borila za treće mjesto. I onda si opet pobijedila? Da!'', priča nam Karla Kokan, karatašica.

Karla Kokan - 3 Foto: In Magazin



Ljubav prema karateu je, kaže, došla spontano.



''Zato što sam gledala brata i ja sam odjedanput htjela izać na tatami i onda sam se malo igrala, počela trenirati i došla do ovakvog uspjeha''.



Klara ne propušta gotovo ni jedan trening na ponos trenerice, ali i ostalih klupskih kolega.

Pogledaji ovo inMagazin Od pada koji ga je umalo stajao života do plesnog podija: Upoznajte hrabrog Ivana!



''Jako sam ponosna na nju. To je djevojčica o kojoj bi mogla pričat danima i danima. Shvatila je da ima jednu obavezu i dolazila je svaki dan u dvoranu. Znači nije se žalila ni ništa'', Mihaela Bešlić, trenerica.



A izaći na tatami i stati pred jednako motiviranog protivnika, priznaju nam, nije lako.



''U početku sam imala malu tremu, ali kako su se redala svaki tjedan natjecanja onda više nisam imala tremu i bilo mi je zabavno'', govori karatašica Marta.

Karla Kokan - 2 Foto: In Magazin



Natjecanja imaju, van ljetne sezone, gotovo svaki tjedan, a trening, ako žele, gotovo svaki dan.

''Bili smo u Rijeci, bili smo u Biogradu na Moru, bili smo u Bosni, svugdje smo bili!'', priča nam Leona, karatašica.

Pogledaji ovo inMagazin Marko Škugor o svojim pjesmama na vjenčanjima: ''Kome ja zapjevam, taj se nikad ne razvede''





Splitskom Karate klubu Galeb medalja ne nedostaje, u maleni prostor na Mertojaku tijekom godina stiglo ih je preko dvjesto.



No medalje ipak, poručuju treneri, nisu najvažnije već pravilan odnos prema obvezama, ali i s prijateljima.

Karla Kokan - 1 Foto: In Magazin



''Ako puno rade da će postići nešto, to hoću da kroz život nauče. Samo rad. Talent ok, do 13. i 14. godine vrijedi, ali ako ti ne radiš, nećeš ništa postić. Tako i u životu'', zaključio je trener Miran Kemura.



Sigurni smo kako će nastaviti nizati uspjehe na ponos svog grada i države te uvijek iznova dokazivati da je uz predan rad sve moguće.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte na novaplus.hr.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Kao Barbie! Oduševit će vas detalji na novom badiću Maje Šuput

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Kim Verson iznenadila pratitelje fotkama u badiću, ovakvo izdanje rijetko imamo priliku vidjeti