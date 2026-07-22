Pretraži
znate li za ovaj sport?

Mladi Splićanin osvojio je brončanu europsku medalju u sportu za koji većina nije ni čula!

Piše Hari Kočić/I.G., Danas @ 14:14 inMagazin komentari
Luka Kosor - 5 Luka Kosor - 5 Foto: In Magazin

Jeste li čuli za kenddo? Tradicionalna japanska disciplina mačevanja drvenom sabljom, nastala iz borbenih metoda samuraja, većini je Hrvata potpuna nepoznanica, ali to nas nije spriječilo da osvojimo medalju na Europskom prvenstvu. S brončanim Lukom Kosorom i njegovim kolegama iz malenog splitskog kluba razgovarao je Hari Kočić.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Paparazzi ulovili zvijezdu Real Madrida na odmoru: Zanosna supruga u minijaturnom bikiniju ukrala je svu pozornost
zanosna brineta
Ovo je žena zbog koje je zvijezda Reala izgubila glavu, privukla je sve poglede na plaži
Hit nastao u pet minuta: Emotivna priča iza pobjedničke pjesme Marka Vukesa ''Pamtim''
hit nastao u pet minuta
Emotivna priča iza pobjedničke pjesme Marka Vukesa ''Pamtim''
Edin Džeko opet izabrao Hrvatsku za odmor: Sa suprugom Amrom uživa u luksuzu na Pelješcu
svake godine dolaze
Džeko i supruga u Hrvatskoj grade vlastito carstvo: Evo kakvu poveznicu imaju s Dubrovnikom
Severina dolazi na jednu od najupečatljivijih koncertnih lokacija na hrvatskoj obali
osigurajte kartu
Pred Severinom je koncert na jednoj od naljepših ljetnih pozornica na Jadranu!
Donosimo priču o boksačkom prvaku Goranu Boroviću
medalje nisu najveći trofeji
Donosimo priču o boksačkom prvaku Goranu Boroviću: Prošao je životne borbe puno teže od onih u ringu
Priča o pjesmi "Polly" grupe Nirvana
stravičan događaj
Jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama
Osvanule nove fotografije Vanje Rupene
osvanule njezine nove fotke!
Prije 30 godina bila je Miss Hrvatske: Kako danas izgleda Vanja Rupena?
Preminula je srpska glumica Olivera Katarina
prelijepa glumica
Preminula ikona jugoslavenskog filma: Tito ju je obožavao, a zadnje dane živjela je u teškim uvjetima
Nakon vožnje u Neveri Mate Rimac odveo Willa Smitha na večeru kod slavnog hrvatskog chefa
pohvalili se na instagramu
Evo kamo je Mate Rimac odveo Willa Smitha nakon ludog adrenalinskog iskustva!
Mate Rimac priredio Willu Smithu iskustvo koje neće zaboraviti
provozao ga mate rimac
Will Smith došao u Hrvatsku pa ostao u šoku: "Nikada u životu nisam doživio ništa slično ovome!"
Ella Dvornik u čipkastom donjem rublju stala za štednjak 4
''blago fotografu''
Ella Dvornik u čipkastim gaćicama stala za štednjak: ''Koja si ti bomba od žene, lijepo te gledati''
Tko je Iva Bencun, koja je ukrala sve poglede na zgrebačkoj špici? 3
ukrala svu pažnju!
Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša?
Justin Bieber na udaru kritičara na finalu Svjetskog prvenstva 3
NAJVEĆE RAZOČARANJE VEČERI?
Justina Biebera žestoko su napali zbog ovog poteza u finalu Svjetskog prvenstva
Jedan podatak o Shakiri zasjenio je njezin spektakularni nastup 3
Izgleda nestvarno
Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina
Mate Rimac priredio Willu Smithu iskustvo koje neće zaboraviti 3
provozao ga mate rimac
Will Smith došao u Hrvatsku pa ostao u šoku: "Nikada u životu nisam doživio ništa slično ovome!"
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Mračne tajne u Irskoj: Na mjestu bivšeg doma za majke i bebe pronađeni ostaci još 22 novorođenčadi
22 NOVOROĐENČADI
Novi šok na mjestu doma koji su vodile časne sestre: Zbog pretrpanosti dječjim tijelima identifikacija ide teško
Vozač automobila poginuo u sudaru na cesti između Orahovice i Čačinaca
Zatvorena cesta
FOTO Težak sudar kamiona i automobila: Poginuo vozač
Novo istraživanje otkriva gubitak kose kao neočekivanu nuspojavu Ozempica i Wegovyja
Neočekivana nuspojava
Popularni lijekovi za mršavljenje kriju neugodno iznenađenje o kojem se sve više priča
show
Priča o pjesmi "Polly" grupe Nirvana
stravičan događaj
Jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama
Osvanule nove fotografije Vanje Rupene
osvanule njezine nove fotke!
Prije 30 godina bila je Miss Hrvatske: Kako danas izgleda Vanja Rupena?
Preminula je srpska glumica Olivera Katarina
prelijepa glumica
Preminula ikona jugoslavenskog filma: Tito ju je obožavao, a zadnje dane živjela je u teškim uvjetima
zdravlje
Primili ste ovo cjepivo? Znanstvenici istražuju njegov mogući učinak na Alzheimerovu bolest
Zapanjujući rezultati nove studije
Primili ste ovo cjepivo? Znanstvenici istražuju njegov mogući učinak na Alzheimerovu bolest
Nedostatak ovog vitamina može povećati rizik od mioma maternice
Šokantni rezultati nove studije
Nedostatak ovog vitamina može povećati rizik od mioma maternice
Lubenica i dijabetes: Smijete li je jesti ili riskirate skok šećera u krvi?
Piše nutricionistica
Lubenica i dijabetes: Smijete li je jesti ili riskirate skok šećera u krvi?
zabava
Pogledajte kako veslaju turiste u Baškoj Vodi: "Nije stvar u novcu, ne razumijem te ljude"
Jao…
Pogledajte kako veslaju turiste u Baškoj Vodi: "Nije stvar u novcu, ne razumijem te ljude"
"Ovo ima smisla samo nama": Dvije stvari nikako ne idu u glavu strancima u Hrvatskoj
Jesu li u pravu?
"Ovo ima smisla samo nama": Dvije stvari nikako ne idu u glavu strancima u Hrvatskoj
Mladenka oduševila potezom, pogledajte kako je stigla po mladoženju
Kraljica!
Mladenka oduševila potezom, pogledajte kako je stigla po mladoženju
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Amerikanci uhitili čelne ljude argentinskog saveza? Evo što se zapravo dogodilo
SKANDAL
Amerikanci uhitili čelne ljude argentinskog saveza? Evo što se zapravo dogodilo
Argentinac prvi put progovorio o napadu na Danija Olma: "Ako ga vidim..."
Kaos nakon finala
Argentinac prvi put progovorio o napadu na Danija Olma: "Ako ga vidim..."
Real stvara nove Galacticose: Srušio Peléov rekord pa ga Mbappé nagovorio da dođe u Madrid
ZVIJEZDA DO ZVIJEZDE
Real stvara nove Galacticose: Srušio Peléov rekord pa ga Mbappé nagovorio da dođe u Madrid
tv
Tajne prošlosti: Ostala je sama na dan vjenčanja
TAJNE PROŠLOSTI
Ostala je sama na dan vjenčanja
Tajne prošlosti: Obuzela ju je sjeta nakon sjećanja na prošlost
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Obuzela ju je sjeta nakon sjećanja na prošlost
Tajne prošlosti: Više nema izbora – odlazi se sastati s ocem
TAJNE PROŠLOSTI
Više nema izbora – odlazi se sastati s ocem
putovanja
Vila Royal Excelsior nekad je bila škola u Podstrani
Ovo se zove odmor
Ova prekrasna vila nekad je bila škola, udaljena je 15 minuta od Splita – ima beskonačni bazen i divan pogled na more
Moć prirode u Hercegovini: Pogledajte nestvarne snimke Ovčjeg mosta
Nedaleko od Mostara
Moć prirode u Hercegovini: Pogledajte nestvarne snimke Ovčjeg mosta
Tri sastojka i pola sata: Zdravi čokoladni kolač koji možete jesti svaki dan
Veganski
Tri sastojka i pola sata: Zdravi čokoladni kolač koji možete jesti svaki dan
novac
S-PARK Varteksu neće platiti preostala tri milijuna eura za zemljište na kojem gradi trgovački centar
Krivnja stečajnog upravitelja?
S-PARK Varteksu neće platiti preostala tri milijuna eura za zemljište na kojem gradi trgovački centar
Rumunjska nije platila otkupninu, haker im izbrisao katastar
Paralizirano tržište nekretnina
Rumunjska nije platila otkupninu, haker im izbrisao katastar
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Severina na moru u Antheia haljini brenda Rat & Boa 2026.
Kad je pogledate s leđa...
Teško da ima udobnija ljetna haljina od ove. Elegantna je, a nosi je i Severina
Zoo Land u Slovenskim Konjicama
Savršen izlet
Bili smo u Zoo Landu, dragulju za cijelu obitelj samo sat vremena od Zagreba
Jedenje breskve s korom
Nije dobra za sve
Jedete li breskve s korom? Evo tko bi ih uvijek trebao guliti, čak i domaće
sve
Priča o pjesmi "Polly" grupe Nirvana
stravičan događaj
Jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama
Severina na moru u Antheia haljini brenda Rat & Boa 2026.
Kad je pogledate s leđa...
Teško da ima udobnija ljetna haljina od ove. Elegantna je, a nosi je i Severina
Amerikanci uhitili čelne ljude argentinskog saveza? Evo što se zapravo dogodilo
SKANDAL
Amerikanci uhitili čelne ljude argentinskog saveza? Evo što se zapravo dogodilo
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene