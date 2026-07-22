Mladi Splićanin osvojio je brončanu europsku medalju u sportu za koji većina nije ni čula!

Jeste li čuli za kenddo? Tradicionalna japanska disciplina mačevanja drvenom sabljom, nastala iz borbenih metoda samuraja, većini je Hrvata potpuna nepoznanica, ali to nas nije spriječilo da osvojimo medalju na Europskom prvenstvu. S brončanim Lukom Kosorom i njegovim kolegama iz malenog splitskog kluba razgovarao je Hari Kočić.

U malenoj školskoj dvorani već se sedamnaest godina okuplja grupa entuzijasta zaljubljenih u drevnu japansku disciplinu kendo.

Naporan rad se isplatio. Sedamnaestogodišnji Luka Kosor ponovno je dokazao koliko malo Hrvatima treba da se popnu na postolje.

Luka Kosor - 5 Foto: In Magazin

''Nisam se ni sam nadao nekom velikom rezultatu. Nadao sam se pokazat ono najbolje što mogu, kroz godine treniranja što sam postigao i na kraju… ne bih rekao igrom slučaja, dogodilo se i došla je medalja'', ispričao nam je Luka Kosor, osvajač brončane medalje.

Kendo je počeo trenirati nakon pandemije, nakon što je na internetu vidio nekoliko borbi i iznenadio se kako u Splitu već godinama postoji klub.

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''Ima nekakvu eksplozivnost, ima nešto posebno u tome osim sportske komponente, ima i određena filozofska, kao što je to normalno u tim istočnim zemljama. To me privuklo i na kraju sam ostao'', ispričao nam je Luka.

Lukin uspjeh oduševio je cijelu Hrvatsku kendo zajednicu, a posebno trenere koji su s njim gotovo svakodnevno radili.

Luka Kosor - 2 Foto: In Magazin

Dario Karninčić, trener ''Ne može se opisat, ja ne znam tko je na kraju bio sretniji, ja ili Luka. To nam je značilo… apsolutno sve'', govori trener Dario Karničić.

Cilj kenda, naglašava, nije udariti protivnika, već ostvariti osobni razvoj.

''Kad stanemo ispred nekog s oružjem u nama se jave neki osjećaji, neke emocije, neki strahovi, neke sumnje i cilj nam je u biti probiti to'', objašnjava nam trener.

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Ipak, osobni razvoj ima cijenu jer radi se o kontaktnoj disciplini.

''Mi smo puni svi ozljeda i modrica, međutim sve to prođe jer si ti u žaru borbe fokusiran na to da napraviš dobar ''ipon'' tako da modrice nemaju toliko veze'', kaže Miranda Šolić.

Tijekom borbe se upućuju udarci koji traju samo djelić sekunde pa je poseban dio treninga posvećen koncentraciji.

Luka Kosor - 3 Foto: In Magazin

Svi koji žele trenirati, poručuju, neovisno o dobi i spolu, su dobrodošli. Jelena je došla pokušati sa kćeri pa ostala.

Jelena Vuletić, kendoka ''Jednostavno nam se svidjelo, lijepo je, unaprjeđuje se duh i tijelo i može trenirat bilo koja dobna skupina'', kaže nam Jelena Vuletić.

Iako je još, kao disciplina, kendo u povojima u Hrvatskoj, kaže kako bi ga preporučila svim roditeljima.

''Fizički razvoj, stav, držanje, mentalna snaga, sve! Zapravo sve što možete zamisliti da dobro donese neki sport ili vještina, Kendo donese''.

Luka Kosor - 4 Foto: In Magazin

A Hrvatskoj je donio medalju u još jednom sportu u kojem ćemo, ako je suditi prema entuzijazmu junaka naše priče, nastaviti nizati uspjehe.

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