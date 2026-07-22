Košarka u štiklama: Upoznajte našu novu, svestranu Miss Universe Hrvatske!

Sljedeću priču ekipa IN magazina snimila je u košarkaškoj dvorani, ali ne na treningu ili utakmici, nego kako biste upoznali novu Miss Universe Hrvatske. Kakva je veza misice Antee Mršić i košarke, ali i kako joj ide ubacivanje u koš u visokim potpeticama, otkriva naša Julija Bačić Barać.

183 centimetra visoka, dvadesetčetverogodišnja Antea Mršić nova je Miss Universe Hrvatske. I nije ova titula jedino čime se može pohvaliti. Njezina karijere usko je vezana uz sport. Završila je studij menadžmenta sporta, s danas radi za jedan košarkaški klub.

''Sad sam na poziciji društvenih mreža i marketinga, a uz to i tim menadžer'', kaže nam.

Antea Mršić - 6 Foto: In Magazin

I upravo je velik vjetar u leđa, nakon što je postala miss, dobila od kluba u kojem radi.

''Stvarno sam se iznenadila, svi su bili ogromna pdorška i igrači i uprava, dan nakon su me dočekali s buketom cvijeća i stvarno su me lijepo iznenadili'', govori nam Antea.

A naravno da više ne može izbjeći nadimak misica.

''Ako ne odgovorim odmah na ime kad se fokusiram na nešto što radim i ne reagiram na ime Antea i onda kad kažu - misice odmah se okrećem'', priznaje.

Antea Mršić - 3 Foto: In Magazin

Antea je kći bivšeg hrvatskog košarkaškog reprezentativca i trenera Veljka Mršića, nekadašnjeg izbornika hrvatske reprezentacije, a s tatom je na košarkašom terenu provela cijelo djetinjstvo.

''Išla sam s tatom na sve treninge uvijek, znaju se zezati ovdje u klubu da sam tu provela više vremena od svih ovdj, tako da nije me za igru držalo ali za igrati i biti u tom svijetu defnitivno da'', kaže nam.

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Zbog očeve karijere obitelj se često selila pa je Antea živjela u Španjolskoj, Italiji i drugim zemljama.

Kad je odgoj u pitanju, njezini roditelji dijelili su iste stavove:

''I mama i tata su bili dosta strogi, nekad se sestra i ja zezamo da su bili strogi za krive stvari jer ne daj Bože da kući doneseš neku četvorku , to bi bilo zašto 4, ako je mogla biti petica. Nisam mogla ići u grad prije 18. godine nisam smjela ići u klubove prije 18. godine'', priča nam.

Antea Mršić - 2 Foto: In Magazin

Kad je tek izabrana za miss, susrela se i s neistinama da je lentu dobila zbog tate, ali i drugim negativnim komentarima koji dolaze s tom titulom.

''Na kraju dana ako nema hejta, nešto ne radiš dobro. To je bilo jako puno negativnih komentara, to je bilo jako puno vrijeđanja. Nije bilo samo - ja smatram da je odluka kriva nego baš vrijeđanje'', priča nam Antea.

A što sve, prema njeznu mišljenju, osim izgleda, mora imati Miss Universe?

''Nekako ukupna slika znači - ambiciozna osoba koja radi i ulaže u sebe, trudi se da bude što bolja prema drugima, ima svoje ciljeve i snažan karakter je dosta bitna stvar'', kažem nam Antea.

Antea Mršić - 4 Foto: In Magazin

Sigurno će mnoge zanimati i je li srce ove ljepotice zauzeto?

''Slobodna sam i ja mislim da će to tako ostati barem još neko vrijeme svakako'', kaže nam.

Plan joj je što bolje se pripremiti za svjetski izbor u studenom u Portoriku, a savjete je, naravno, dobila i od prošlogodišnje misice Laure Gnjatović.

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''Ne želim imati neka visoka očekivanja, moj cilj je biti bolja nego ti bez uvrede i onda se uvijek malo šalimo s tim ona kaže nema šanse, ja ću uvijek biti Miss i ja se slažem s tim, ona će uvijek biti Miss'', zaključila je Antea.

Antei želimo da se sa svjetskog izbora vrati s osmijehom na licu i novom krunom na glavi!

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