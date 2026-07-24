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''opet bih isto''

Željko Samardžić o gotovo pola stoljeća ljubavi sa suprugom: ''Ona je stup moje kuće''

Piše Gordan Vasilj/I.G., Danas @ 19:05 inMagazin komentari
Željko Samardžić - 1 Željko Samardžić - 1 Foto: In Magazin

Koncertom u čarobnom ambijentu Kule Kamerlengo u Trogiru jedan od najpopularnijih regionalnih glazbenika Željko Samardžić priredio je večer za pamćenje. Među ostalim, progovorio je o gotova pola stoljeća ljubavi sa suprugom Majom, ulozi djeda, ali i kakav je kada se ugase reflektori. S ovim miljenikom publike družio se naš Gordan Vasilj.

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