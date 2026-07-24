Željko Samardžić o gotovo pola stoljeća ljubavi sa suprugom: ''Ona je stup moje kuće''

Koncertom u čarobnom ambijentu Kule Kamerlengo u Trogiru jedan od najpopularnijih regionalnih glazbenika Željko Samardžić priredio je večer za pamćenje. Među ostalim, progovorio je o gotova pola stoljeća ljubavi sa suprugom Majom, ulozi djeda, ali i kakav je kada se ugase reflektori. S ovim miljenikom publike družio se naš Gordan Vasilj.

Pod zvjezdanim nebom rasprodane Kule Kamerlengo Željko Samardžić je svojim bezvremenskim hitovima raspametio Trogirane svih generacija. Iako će u listopadu proslaviti 71. rođendan, mnogobrojna publika ga, kaže pomlađuje pa i dalje radi punom parom.

''Ja izađem iz auta onako umoran, svaka me kost boli, joj, kako ću. Ja kad se popenjem na binu kao da mi je netko dao injekciju. Imam 71 godinu, a imam osjećaj kao da mi je 25. Ne skakućem, ne trčim, ne plešem recimo koliko pleše mladi Jakov Jozinović kojeg jako uvažavam i poštujem. Mislim da čak nas dvojica imamo istu publiku, a to je interesantno, on je godište mog unuka.'', priča nam Željko.

Željko Samardžić - 2 Foto: In Magazin

Jedan od najvećih regionalnih glazbenih romantika je već 48 godina u skladnom braku sa suprugom Majom, koja mu je tijekom cijele karijere bila najveća potpora.

''Ona je stup moje kuće, ja sam non stop bio na putu i sve je bilo na njenoj grbači. Ja ću za dvije godine proslaviti 50 godina braka, to je zaista velika stvar. I po tom pitanju, kad bi me netko pitao bi li opet isto, ja bih opet isto jer zaista nisam nikad došao u situaciju da mi brak bude ugrožen, da bih se mogao odvojiti od svoje žene, svoje djece, svoje unučadi. Nikad.''

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A osim u koncertima, ovaj Mostarac s beogradskom adresom najviše uživa u ulozi djeda.

''Ja se trudim da posvećujem dosta pažnje svojim najmlađim unukama, a to su moje dvije ljepotice od moje najmlađe kćeri. Nisam znao da ću po stare dane biti tako slab na svoje unuke jer Luka mi je već odrastao, ima 21 godinu, Aleksa 20, a Minja moja mi se javila jučer iz New Yorka, otišla je sa školom jer je među najboljim učenicima u školi. Mislim da je ambiciozna i deda će joj pomoći što god treba, tu sam.''

Željko Samardžić - 1 Foto: In Magazin

A kakav je zapravo Željko Samardžić kada se ugase reflektori i siđe s pozornice?

''Veseo, ja volim šalu, volim ljude koji imaju dobru energiju, koji se znaju šaliti i na svoj račun, tako da obično ja uvijek za sebe zbijam neke šale. Imam običaj na koncertu čak da kažem 'e, večeras je svaki normalni deda već u krevetu pored svoje babe, ali evo, ja moram s vama. Na moju radost da je tako, ali to je život.''

Popularni pjevač će, kaže, baterije od brojnih koncerata puniti tek krajem rujna.

''Pa ja negdje jesen čuvam za svoju brodicu i moj prijatelj Drago, moja Maja i ja idemo u Bokokotorski zaljev. I Maju sam nju naviknuo da ribari s nama i bude nam fino, malo lovimo, malo se zezamo.''

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Pjesme su njegovo najjače oružje koje svakodnevno otkriva i TikTok generacija.

''Dešava mi se da moram ponovo učiti neke tekstove jer nemam na repertoaru baš sve, ali ja javim mom bendu 'ej, vidio sam na TikToku da je viralna postala ta i ta'. Odmah oni skidaju, idu u studio, vježbaju i mi to sviramo.''

Željko Samardžić - 4 Foto: In Magazin

Otkrio nam je i po čemu se hrvatska publika razlikuje od publike u drugim zemljama.

''Onaj tko dođe slušati mene i moje pjesme njemu ne smeta ništa. Ne smeta mu ni da li ja to pevam ili pjevam. Znaju da ja nisam uopće tip koji se ikad u životu petljao u politiku ni upućivao ružne riječi bilo kome. U krajnjoj liniji osjetili su s moje strane poštovanje i meni se to poštovanje vratilo.''

I zato njegova karijera traje već desetljećima, a svojoj vjernoj publici na jesen priprema i tri nove pjesme koje su ga osvojile na prvo slušanje.

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