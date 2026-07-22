Iza svih uspjeha Novaka Đokovića skrivali su se trenuci o kojima dosad gotovo nikad nije javno govorio

Godinama je osvajao najveće svjetske turnire, rušio rekorde i ispisivao povijest tenisa. No, iza svih uspjeha skrivali su se trenuci o kojima dosad gotovo nikad nije javno govorio. U novom dokumentarnom filmu Novak Đoković po prvi put otvara vrata svojeg privatnog svijeta i progivara o mentalnim borbama, obitelji, odricanjima te putu koji ga je doveo do samog vrha. Priču donosi Marko Štefanac.

S 24 Grand Slam naslova, olimpijskim zlatom i rekordnih 428 tjedana na prvom mjestu ATP ljestvice, Novak Đoković odavno je ispisao povijest tenisa. No iza svih rekorda, trofeja i velikih pobjeda krije se priča koju javnost dosad nije imala priliku upoznati. Dokumentarni film ''The Wolf in Winter'' prvi put otkriva intimniju stranu jednog od najvećih tenisača svih vremena.

Put do samog vrha nije bio satkan samo od trofeja i ovacija. Iza najvećih uspjeha skrivali su se teški trenuci, mentalne borbe i sumnje koje javnost nikada nije imala priliku vidjeti.

Novak Đoković - 5 Foto: In Magazin

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''Bilo je mnogo trenutaka sumnje. Bilo je mnogo trenutaka gde sam razmišljao šta će meni sve ovo, da li ovo ima smisla. Imao borbu sa depresijom, imao sam trenutke gdje sam bio, da kažemo, u velikom mraku mentalno, mislim, jednostavno zato što sam podredio cijeli život tenisu'', govorio je Đoković.

Dokumentarac prati njegov put od prvih teniskih koraka do rivalstva s Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom. No još od najranijih dana bilo mu je jasno kojim putem želi krenuti.

Novak Đoković - 2 Foto: In Magazin

''Pa vizija je uvijek bila tu, prisutna i bila je vrlo jasna, meni i mojim roditeljima također, zbog toga što sam ja nekako emitirao tu vrstu, da kažemo, energije i sigurnosti da se jednostavno želim time baviti''.

Koliko je Novak popularan, voljen i cijenjen u svijetu sporta, ali i showbiznisa, dokaz je i nedavna njujorška premijera dokumentarca na kojoj su bili Zlatan Ibrahimović, jedna od najmoćnijih osoba u modnoj industriji Anna Wintour, Mike Tyson, Juan Martin del Potro te predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Dokumentarac pokazuje i koliko je Đokoviću važna potpora obitelji. Posebno mjesto ima supruga Jelena, koja je uz njega još od srednjoškolskih dana i koja mu je tijekom cijele karijere bila najveći oslonac.

Novak Đoković - 3 Foto: In Magazin

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''Velika je uloga bila Jelene, moje tadašnje devojke, današnje žene i majke naše dece. Ona je prošla sa mnom kroz apsolutno cijeli taj neki redoslijed događanja od prvih profesionalnih teniskih dana''.

Da njihova povezanost nije oslabila ni nakon više od dva zajednička desetljeća, pokazali su i prošlog mjeseca. Naime, za Jelenin 40. rođendan Novak joj je u Ateni priredio posebno iznenađenje.

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Slavlju se pridružila i pjevačica Indira Levak, koja je izvedbom hita ''Svijet voli pobjednike'' dodatno podigla atmosferu, dok se Novak uz pjesmu ''Lažu oči moje'' rasplesao sa suprugom Jelenom.

A nakon slavlja i kratkog predaha, Novak Đoković već će idućeg mjeseca na US Openu u New Yorku krenuti u lov na rekordni 25. Grand Slam naslov te pokušati ispisati novu stranicu teniske povijesti.

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