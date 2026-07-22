Bivša misica Laura uskočila u bikini: Okušala se u aktivnosti koja je sve popularnija na moru

Aktualna Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović slobodne je dane odlučila provesti na jednom od najljepših dijelova hrvatske obale, a prizorima iz Dubrovnika oduševila je svoje pratitelje.

Aktualna Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović iskoristila je srpanjske dane za odmor u Dubrovniku, odakle se javila nizom atraktivnih fotografija s jedne od najpoznatijih gradskih plaža – Banja.

Na Instagramu je podijelila prizore ispunjene suncem, morem i sportskim aktivnostima, pokazujući kako uživa na dasci za veslanje. U efektom plavom bikiniju pozirala je na SUP-u usred kristalno čistog mora, a u opisu objave duhovito napisala: "Drži veslo, ako pustiš tone."

Laura Gnjatović - 7 Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 8 Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 6 Foto: Instagram

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Osim što je pokazala zavidnu formu i preplanuli ten, Laura je otkrila i opuštenu atmosferu svog ljetnog dana. Dio vremena provela je veslajući, a dio odmarajući na dasci, dok je u nekoliko fotografija pozirala sa svojom prijateljicom, s kojom je uživala u morskim avanturama ispred dubrovačke obale.

Laura Gnjatović - 4 Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 3 Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 2 Foto: Instagram

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Pratitelje je posebno oduševila kombinacija aktivnog odmora i glamuroznog izgleda. Laura je uz bikini nosila upečatljive sunčane naočale i decentan nakit, a kasnije je pokazala i modni dodatak u obliku trendovskog šešira, kojim je upotpunila svoju ljetnu kombinaciju.

Laura Gnjatović - 1 Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 9 Foto: Instagram

Laura Gnjatović titulu Miss Universe Hrvatske osvojila je ove godine, a od tada redovito s pratiteljima dijeli trenutke iz svakodnevice, putovanja i priprema za izbor Miss Universe, na kojem će predstavljati Hrvatsku.

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Naša misica udaje se sljedeće godine, a za IN magazin otkrila je neke od detalja svadbe. Više pogledajte OVDJE.

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