Laura Gnjatović posebnim izdanjem opravdala titulu jedne od najljepših Hrvatica

Laura Gnjatović privukla je svu pozornost na događaju u Dubrovniku, gdje je zablistala u posebnom izdanju.
Svečano otvorenje 77. Dubrovačkih ljetnih igara ponovno je okupilo brojna poznata lica iz javnog, kulturnog i političkog života, a među uzvanicima posebno je privukla pažnju bivša Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović.3 vijesti o kojima se priča ''zauvijek u našim srcima'' Objavljene su informacije o posljednjem ispraćaju kćeri poznatog hrvatskog fotografa čestitamo od srca! Naš novinarski par objavio najljepšu moguću vijest: ''Došao je baš na mamin rođendan!'' još traje istraga Influencerica poginula nakon pada s 27. kata nebodera, jedna slučajnost ledi krv u žilama
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Zadranka koja danas živi u Dubrovniku zablistala je u elegantnom izdanju, no glamurozne prigode za nju su rijetkost. Naime, Laura studira sestrinstvo i radi kao medicinska sestra u dubrovačkoj hitnoj pomoći, gdje svakodnevno obavlja jedan od najzahtjevnijih poslova u gradu.
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Laura Gnjatović Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL/Pixsell
Dok je na otvorenju Igara plijenila poglede, njezina je svakodnevica obilježena hitnim intervencijama i brigom za pacijente. Ranije je istaknula da spašavanje života smatra pozivom, a priznala je i da su joj trenuci u kojima uspije pomoći ljudima među najemotivnijim iskustvima te da ih dugo pamti.
Laura Gnjatović - 2 Foto: In Magazin
Laura Gnjatović - 14 Foto: Instagram
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Upravo spoj uspješne manekenske karijere i odgovornog medicinskog poziva Lauru Gnjatović čini jednom od najposebnijih domaćih ljepotica.
Laura Gnjatović - 12 Foto: Instagram
Laura Gnjatović - 8 Foto: Instagram
OVDJE pročitajte veliki intervju koji je Laura dala za naš portal.
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