Holivudski glumac u 55. godini dobio dijete s 24-godišnjom partnericom

Luke Wilson ostvario je jednu od svojih najvećih životnih želja. Holivudski glumac prvi je put postao otac u 54. godini, a sada je prvi put javno progovorio o prinovi i priznao koliko ga je očinstvo promijenilo.

Holivudski glumac Luke Wilson prvi je put postao otac u 54. godini. Zvijezda filmova ''Legally Blonde'' i ''Vacancy'' dobio je kćerkicu s 24-godišnjom manekenkom Kendall Yates, s kojom je u vezi više od tri godine.

Par je prinovu dugo uspijevao zadržati podalje od očiju javnosti, a prvi put zajedno s bebom pojavili su se na prijemu za medije povodom premijere Wilsonove nove Netflixove humoristične serije ''The Hawk'' u Newport Beachu u Kaliforniji. Prema pisanju magazina People, Luke i Kendall stigli su s kćerkicom u nosiljci te su je predstavili prijateljima i glumačkoj ekipi serije.

Luke Wilson i Kendall Yates - 9 Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Luke Wilson i Kendall Yates - 4 Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Na premijeri je Wilson prvi put progovorio i o tome kako se snašao u novoj životnoj ulozi.

''Sve je točno onako kako svi govore, a ja se samo trudim dobro obavljati taj posao'', rekao je za Entertainment Tonight.

Dodao je i kako ga je očinstvo potpuno osvojilo.

''Jako sam ponosan što sam tata'', poručio je glumac.

Luke Wilson i Kendall Yates - 1 Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Luke Wilson i Kendall Yates - 8 Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

Vijest o prinovi mnoge nije iznenadila jer su Luke i Kendall posljednji put zajedno fotografirani u travnju, kada se činilo da manekenka ima vidljiv trudnički trbuh. Ipak, par nikada nije javno potvrdio trudnoću te je privatni život i dalje nastavio držati daleko od medijske pozornosti.

Luke Wilson i Kendall Yates - 6 Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Luke Wilson i Kendall Yates - 2 Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Wilson je i ranije otvoreno govorio kako priželjkuje djecu. Još 2019. godine izjavio je da je spreman postati otac, a u jednom intervjuu priznao je da ga je ulazak u pedesete potaknuo na razmišljanje o životnim prioritetima.

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Prije veze s Kendall Yates ljubio je nekoliko poznatih glumica, među kojima su Gwyneth Paltrow i Drew Barrymore, koja je kasnije otkrila da su tijekom mladosti bili u otvorenoj vezi. No čini se da je upravo s Kendall pronašao životnu sreću, a sada je, kako i sam kaže, najponosniji na svoju novu životnu ulogu – onu oca.

Luke Wilson i Kendall Yates - 7 Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Luke Wilson i Kendall Yates - 10 Foto: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

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