Holivudska glumica stigla u Hrvatsku! Posjetila je jedan od naših najljepših prirodnih dragulja

Američka glumica Brooke Shields ovog ljeta boravi u Hrvatskoj, a njezin dolazak otkriven je objavom Nacionalnog parka Krka.
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Slavna američka glumica uživa u prirodnim ljepotama naše zemlje, a njezin boravak otkriven je zahvaljujući objavi Nacionalnog parka Krka.
Iako se sama nije pohvalila dolaskom, iz Nacionalnog parka Krka objavili su fotografiju na kojoj glumica, u ležernom ljetnom izdanju i bosa, pozira ispred jednog od slapova.
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"Kako nazvati dan kada u posjet svrati jedina i neponovljiva Brooke Shields? Ni mi ne znamo, ali znamo da smo apsolutno oduševljeni!", poručili su uz objavu.
Brooke Shields svjetsku je slavu stekla još kao tinejdžerica zahvaljujući filmovima "Plava lagun" i "Beskrajna ljubav", nakon čega je godinama bila među najpoznatijim glumačkim i modnim zvijezdama.
Christopher Atkins, Brooke Shields (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Brooke Shields - 2 Foto: Profimedia
Tijekom bogate karijere ostvarila je brojne televizijske i filmske uloge, a posljednjih godina otvoreno govori o izazovima koje su joj donijeli rana slava, mentalno zdravlje i odrastanje pred očima javnosti.
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Brooke Shields (Foto: Instagram) Foto: Instagram
Od 2001. u braku je s producentom i scenaristom Chrisom Henchyjem, s kojim ima dvije kćeri. Na društvenim mrežama često dijeli obiteljske trenutke i putovanja, a zasad nije poznato koliko će se još zadržati u Hrvatskoj niti koje će destinacije posjetiti.
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