Holivudska glumica stigla u Hrvatsku! Posjetila je jedan od naših najljepših prirodnih dragulja

Američka glumica Brooke Shields ovog ljeta boravi u Hrvatskoj, a njezin dolazak otkriven je objavom Nacionalnog parka Krka.

Brooke Shields ovog ljeta odabrala je Hrvatsku kao jednu od destinacija za odmor.

Galerija 28 28 28 28 28

Slavna američka glumica uživa u prirodnim ljepotama naše zemlje, a njezin boravak otkriven je zahvaljujući objavi Nacionalnog parka Krka.

Iako se sama nije pohvalila dolaskom, iz Nacionalnog parka Krka objavili su fotografiju na kojoj glumica, u ležernom ljetnom izdanju i bosa, pozira ispred jednog od slapova.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od bolesnog dječaka do nogometnog besmrtnika: Nevjerojatna životna priča Lionela Messija

"Kako nazvati dan kada u posjet svrati jedina i neponovljiva Brooke Shields? Ni mi ne znamo, ali znamo da smo apsolutno oduševljeni!", poručili su uz objavu.

Brooke Shields svjetsku je slavu stekla još kao tinejdžerica zahvaljujući filmovima "Plava lagun" i "Beskrajna ljubav", nakon čega je godinama bila među najpoznatijim glumačkim i modnim zvijezdama.

Christopher Atkins, Brooke Shields (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Brooke Shields - 2 Foto: Profimedia

Tijekom bogate karijere ostvarila je brojne televizijske i filmske uloge, a posljednjih godina otvoreno govori o izazovima koje su joj donijeli rana slava, mentalno zdravlje i odrastanje pred očima javnosti.

Pogledaji ovo Celebrity Alka Vuica pozirala u naručju svjetski slavnog glazbenika, veže ih dugogodišnje prijateljstvo!

Brooke Shields (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Od 2001. u braku je s producentom i scenaristom Chrisom Henchyjem, s kojim ima dvije kćeri. Na društvenim mrežama često dijeli obiteljske trenutke i putovanja, a zasad nije poznato koliko će se još zadržati u Hrvatskoj niti koje će destinacije posjetiti.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Holivudski glumac u 55. godini dobio dijete s 24-godišnjom partnericom

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Od bolesnog dječaka do nogometnog besmrtnika: Nevjerojatna životna priča Lionela Messija

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se ove dječje zvijezde s viralnog memea? Iznenadit ćete se kako danas izgleda