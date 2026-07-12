O Ivani Knoll nakon utakmice Norveške i Engleske raspisali su se svjetski mediji, nije im promaknulo što je odjenula!

Ivana Knoll ponovno je privukla pažnju na tribinama Svjetskog prvenstva, gdje je tijekom četvrtfinala Norveške i Engleske navijala za Erlinga Haalanda i društvo u odvažnom izdanju.
Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica, za utakmicu Norveške i Engleske odabrala je odvažno izdanje u znaku Norveške pomiješano s prepoznatljivim hrvatskim kockicama.3 vijesti o kojima se priča ''zauvijek u našim srcima'' Objavljene su informacije o posljednjem ispraćaju kćeri poznatog hrvatskog fotografa čestitamo od srca! Naš novinarski par objavio najljepšu moguću vijest: ''Došao je baš na mamin rođendan!'' još traje istraga Influencerica poginula nakon pada s 27. kata nebodera, jedna slučajnost ledi krv u žilama
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Nosila je crveni bikini s norveškom zastavom i brojem 9, koji u reprezentaciji nosi Erling Haaland, uz kratke traper hlačice i rukav u prepoznatljivom hrvatskom crveno-bijelom uzorku.
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Ivana Knoll - 6 Foto: Jose Breton/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia
Ivana Knoll - 5 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
Fotografi su je snimili kako pozira na tribinama, šalje poljupce, pokazuje znak mira i bodri norveške nogometaše, no njezina podrška ovoga puta nije donijela sreću. Norveška je nakon dramatičnog produžetka ispala od Engleske i završila svoj nastup na prvenstvu.
Ivana Knoll - 3 Foto: MB Media Solutions Ltd, MB Media Solutions / Alamy / Profimedia
Ivana Knoll - 2 Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia
O njoj su se raspisali i svjetski mediji te je nazivaju najseksi navijačicom. Više pročitajte OVDJE.
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Ivana je nedavno s tribina bodrila i Hrvatsku u susretu protiv Portugala, no ni tada nije dočekala željeni ishod. Nakon ispadanja Vatrenih svoju je podršku usmjerila prema Norvežanima, ali ni Haaland i društvo nisu uspjeli izboriti plasman u polufinale.
Ivana Knoll - 3 Foto: Instagram
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