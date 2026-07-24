Bivša tenisačica nakon razvoda uživa: Javila se u badiću s dobro poznate lokacije

Nakon burnog razdoblja u privatnom životu, Ana Ivanović pokazala je kako najbolje puni baterije.

Bivša prva tenisačica svijeta Ana Ivanović ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama, a ovog puta u prvom planu našao se njezin besprijekoran izgled u minijaturnom ružičastom bikiniju. Nekadašnja srpska tenisačica podijelila je fotografije s odmora na talijanskom otoku Capriju, gdje uživa u suncu, kristalno čistom moru i društvu prijateljica.

Ana je pozirala na jahti ispred impresivnih stijena Faraglioni, jednog od najprepoznatljivijih simbola Caprija, a upečatljivi ružičasti bikini dodatno je istaknuo njezinu vitku figuru i preplanuli ten.

Ana Ivanović - 2 Foto: Instagram

Osim trenutaka provedenih na moru, Ivanović je pratiteljima pokazala i djelić mediteranskog ugođaja – šetnje kamenim ulicama, sladoled i večernja druženja s prijateljicama. Posebnu pažnju izazvale su fotografije na kojima pozira u zagrljaju bivše njemačke tenisačice Angelique Kerber. Njihovo prijateljstvo oduševilo je obožavatelje koji su objavu zasuli komentarima poput: "Divno vas je vidjeti zajedno" i "Šampionke".

Objava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Ana prvi put javno progovorila o teškim trenucima koje je proživljavala tijekom profesionalne karijere, iskreno otkrivši koliko su je mentalni izazovi obilježili na putu do svjetskog vrha.

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Podsjetimo, Ana Ivanović i bivši njemački nogometni reprezentativac Bastian Schweinsteiger godinama su slovili za jedan od najpoznatijih sportskih parova. Vijest o njihovu razvodu, koja je odjeknula prošle godine, iznenadila je brojne obožavatelje diljem svijeta, no čini se da bivša teniska zvijezda danas uživa u novom životnom poglavlju i zasluženom ljetnom predahu.

Ana Ivanović - 2 Foto: Profimedia

Ipak, Ana je nastavila dalje, a nedavno se proširila informacija i da ponovno ljubi. Više čitajte OVDJE.

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