Posljednje zbogom legendarnom Mazalu: U suzama ispraćen glumac kojeg će generacije zauvijek pamtiti

Na zagrebačkom krematoriju obitelj, prijatelji i brojni kolege oprostili su se od Damira Šabana, istaknutog glumca Zagrebačkog kazališta mladih. Publika će ga zauvijek pamtiti kao Mazala Vrageca iz kultnih "Smogovaca", ali i po bogatom umjetničkom opusu kojim je ostavio neizbrisiv trag na hrvatskoj kazališnoj i televizijskoj sceni.

Brojni članovi obitelji, prijatelji, kolege i poštovatelji posljednji su se put oprostili od glumca Damira Šabana, dugogodišnjeg člana ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, koji je preminuo u 69. godini života.

Posljednji ispraćaj održan je na zagrebačkom krematoriju, gdje su se okupili brojni poznati iz kazališnog i glumačkog svijeta kako bi odali počast umjetniku koji je obilježio hrvatsku kazališnu i televizijsku scenu.

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Među okupljenima bili su brojni kolege i prijatelji, a posljednji pozdrav Damiru Šabanu došli su uputiti Hrvoje Hitrec, Višnja Babić, Slavica Knežević, Davorin Bogović, Robert Ugrina i mnogi drugi. U tihoj i dostojanstvenoj atmosferi obitelj je primala izraze sućuti, dok su cvijeće i vijenci ispunili prostor ispred krematorija.

Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell

Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell

Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell

Damir Šaban iza sebe je ostavio bogatu glumačku karijeru, ponajviše vezanu uz Zagrebačko kazalište mladih, kojem je pripadao desetljećima. Tijekom života ostvario je niz zapaženih kazališnih, filmskih i televizijskih uloga, a publika će ga zauvijek pamtiti po toplini, predanosti i prepoznatljivom glumačkom izrazu.

Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell

Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell

Posebno mjesto u srcima gledatelja zauzeo je zahvaljujući ulozi Mazala Vrageca u kultnoj seriji "Smogovci", koja je obilježila djetinjstvo brojnih generacija. Njegov simpatični i osebujni lik ostao je jedan od najprepoznatljivijih iz omiljene serije, zbog čega je Šaban stekao posebno mjesto u povijesti domaće televizije.

Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell

Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell

Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell

Vijest o njegovoj iznenadnoj smrti rastužila je kolege i publiku, a posljednji ispraćaj bio je prilika da mu svi koji su ga poznavali i cijenili odaju posljednju počast. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskom glumištu te uspomene na uloge koje će živjeti još dugo nakon njegova odlaska.

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