Posljednje zbogom legendarnom Mazalu: U suzama ispraćen glumac kojeg će generacije zauvijek pamtiti

Na zagrebačkom krematoriju obitelj, prijatelji i brojni kolege oprostili su se od Damira Šabana, istaknutog glumca Zagrebačkog kazališta mladih. Publika će ga zauvijek pamtiti kao Mazala Vrageca iz kultnih "Smogovaca", ali i po bogatom umjetničkom opusu kojim je ostavio neizbrisiv trag na hrvatskoj kazališnoj i televizijskoj sceni.
Brojni članovi obitelji, prijatelji, kolege i poštovatelji posljednji su se put oprostili od glumca Damira Šabana, dugogodišnjeg člana ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, koji je preminuo u 69. godini života.3 vijesti o kojima se priča stravičan događaj Jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama uslijed estetskog zahvata Preminula je poznata influencerica u 30. godini, iza sebe je ostavila šestogodišnju kćer napustila je boks Nova karijera Ivane Habazin iznenadila je mnoge, pohvalila se velikim životnim uspjehom
Posljednji ispraćaj održan je na zagrebačkom krematoriju, gdje su se okupili brojni poznati iz kazališnog i glumačkog svijeta kako bi odali počast umjetniku koji je obilježio hrvatsku kazališnu i televizijsku scenu.
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Među okupljenima bili su brojni kolege i prijatelji, a posljednji pozdrav Damiru Šabanu došli su uputiti Hrvoje Hitrec, Višnja Babić, Slavica Knežević, Davorin Bogović, Robert Ugrina i mnogi drugi. U tihoj i dostojanstvenoj atmosferi obitelj je primala izraze sućuti, dok su cvijeće i vijenci ispunili prostor ispred krematorija.
Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell
Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell
Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell
Damir Šaban iza sebe je ostavio bogatu glumačku karijeru, ponajviše vezanu uz Zagrebačko kazalište mladih, kojem je pripadao desetljećima. Tijekom života ostvario je niz zapaženih kazališnih, filmskih i televizijskih uloga, a publika će ga zauvijek pamtiti po toplini, predanosti i prepoznatljivom glumačkom izrazu.
Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell
Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell
Posebno mjesto u srcima gledatelja zauzeo je zahvaljujući ulozi Mazala Vrageca u kultnoj seriji "Smogovci", koja je obilježila djetinjstvo brojnih generacija. Njegov simpatični i osebujni lik ostao je jedan od najprepoznatljivijih iz omiljene serije, zbog čega je Šaban stekao posebno mjesto u povijesti domaće televizije.
Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell
Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell
Damir Šaban, posljednji ispraćaj Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell
Vijest o njegovoj iznenadnoj smrti rastužila je kolege i publiku, a posljednji ispraćaj bio je prilika da mu svi koji su ga poznavali i cijenili odaju posljednju počast. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskom glumištu te uspomene na uloge koje će živjeti još dugo nakon njegova odlaska.
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