Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša?

Iva Bencun, 23-godišnjakinja iz Zagreba podrijetlom iz Kiseljaka, bivša je dentalna asistentica i mažoretkinja koja danas gradi karijeru kao model, influencerica te voditeljica marketinga i prodaje.

Sunčanu zagrebačku špicu ovog je vikenda obilježilo mnoštvo upečatljivih modnih izdanja, a posebnu pažnju prolaznika privukla je mlada plavuša koja je u elegantnoj crnoj kombinaciji prošetala gradom u društvu preslatkog psića.

Riječ je o Ivi Bencun, 23-godišnjoj Zagrepčanki podrijetlom iz Kiseljaka, koja je već godinama gradi karijeru na spoju mode, marketinga i društvenih mreža.

Iva Bencun - 4 Foto: Josip Moler/Cropix

Iva Bencun - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Iva je, kako navodi na svom LinkedIn profilu, profesionalni put započela u zdravstvenom sektoru. Više od pet godina radila je kao dentalna asistentica, pri čemu se posebno specijalizirala za ortodonciju. No s vremenom je odlučila napraviti zaokret u karijeri i posvetiti se kreativnim i komercijalnim projektima.

Iva Bencun - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

Iva Bencun - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

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Danas radi kao freelance model, digitalna influencerica i ambasadorica različitih brendova, a obnaša i funkciju voditeljice marketinga i prodaje. Kroz svoj posao pomaže brendovima u razvoju marketinških strategija, jačanju prisutnosti na društvenim mrežama te surađuje s tvrtkama iz područja lifestylea, ljepote i wellnessa.

Za sebe kaže da u poslu spaja preciznost koju je stekla radeći u dentalnoj struci s kreativnošću i poslovnim razmišljanjem, zbog čega svakom projektu pristupa iz nešto drukčije perspektive.

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Osim poslovnih uspjeha, Iva je poznata i po dugogodišnjoj ljubavi prema plesu. Trenirala je mažoretkinja, a aktivan način života i njegovan stil često je dijelia i na društvenim mrežama. No, uklonila je Instagram sada je, čini se, napravila distancu od društvenih mreža.

Na zagrebačkoj špici pojavila se u elegantnom crnom outfitu koji je upotpunila luksuznom torbicom i mokasinama, no pravi "ukradeni kadar" bio je njezin maleni pomeranac koji je, baš poput svoje vlasnice, izazivao osmijehe prolaznika. Nije stoga čudno da je upravo njihov zajednički izlazak privukao brojne poglede i fotografske objektive.

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