Lepršava izdanja poznatih Hrvatica uljepšala su kišno prijepodne u našoj metropoli

Ljetno prijepodne izmamilo je brojna poznata lica na zagrebačku špicu, gdje su, osim u druženju i ispijanju kave, uživali i u pokazivanju ležernih, elegantnih i lepršavih modnih kombinacija koje su obilježile još jedan vikend u centru grada.

Sunčano vrijeme ponovno je ispunilo zagrebačku špicu, a gradske ulice pretvorile su se u pravu modnu pistu. Brojna poznata lica iskoristila su ugodne temperature za šetnju centrom grada, ispijanje kave na terasama i druženje, pritom pokazujući zanimljive modne kombinacije koje će mnogima poslužiti kao inspiracija.

Ovoga puta posebnu pažnju privukle su dame koje su birale lagane, lepršave i ženstvene outfite.

Poznati na špici - 7 Foto: Josip Moler/Cropix

Poznati na špici - 6 Foto: Josip Moler/Cropix

Cvjetni uzorci, prozračne haljine, pastelne nijanse i lagani materijali dominirali su špicom, dok su neke modne zaljubljenice odabrale i ležernije kombinacije s trapericama širokih nogavica, topovima i upečatljivim modnim dodacima.

Poznati na špici - 8 Foto: Josip Moler/Cropix

Poznati na špici - 5 Foto: Josip Moler/Cropix

Poznati na špici - 4 Foto: Josip Moler/Cropix

Poznati na špici - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Poznati na špici - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Dunja Sepčić - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

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