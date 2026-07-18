Lepršava izdanja poznatih Hrvatica uljepšala su kišno prijepodne u našoj metropoli

Ljetno prijepodne izmamilo je brojna poznata lica na zagrebačku špicu, gdje su, osim u druženju i ispijanju kave, uživali i u pokazivanju ležernih, elegantnih i lepršavih modnih kombinacija koje su obilježile još jedan vikend u centru grada.
Sunčano vrijeme ponovno je ispunilo zagrebačku špicu, a gradske ulice pretvorile su se u pravu modnu pistu. Brojna poznata lica iskoristila su ugodne temperature za šetnju centrom grada, ispijanje kave na terasama i druženje, pritom pokazujući zanimljive modne kombinacije koje će mnogima poslužiti kao inspiracija.3 vijesti o kojima se priča morao se povući s turneje Potresno priznanje poznatog glazbenika: "Doživio sam ozbiljan mentalni slom" Kraljica! Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice! kakva pozitiva Marijana Mikulić dobila gomilu podrške zbog posljednje objave: ''Imam trudničko tijelo...''
Ovoga puta posebnu pažnju privukle su dame koje su birale lagane, lepršave i ženstvene outfite.
Poznati na špici - 7 Foto: Josip Moler/Cropix
Poznati na špici - 6 Foto: Josip Moler/Cropix
Cvjetni uzorci, prozračne haljine, pastelne nijanse i lagani materijali dominirali su špicom, dok su neke modne zaljubljenice odabrale i ležernije kombinacije s trapericama širokih nogavica, topovima i upečatljivim modnim dodacima.
Poznati na špici - 8 Foto: Josip Moler/Cropix
Poznati na špici - 5 Foto: Josip Moler/Cropix
Poznati na špici - 4 Foto: Josip Moler/Cropix
Poznati na špici - 2 Foto: Josip Moler/Cropix
Poznati na špici - 1 Foto: Josip Moler/Cropix
Dunja Sepčić - 3 Foto: Josip Moler/Cropix
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