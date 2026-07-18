Svađe s bratom, razvod i pokušaj otmice: Život jedine kćeri kraljice Elizabete II. obilježili su brojni izazovi

Princeza Anne, jedina kći kraljice Elizabete II., desetljećima slovi za najpredaniju članicu britanske kraljevske obitelji.

Mnogi Britanci smatraju da bi upravo princeza Anne, a ne njezin stariji brat kralj Charles III., bila idealna nasljednica kraljice Elizabete II. Razlog tome nije samo njezina dugogodišnja predanost kraljevskim dužnostima, već i činjenica da je desetljećima ostala daleko od skandala, nikada nije tražila pozornost javnosti, a sve je obveze obavljala tiho i predano.

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Jedina kći kraljice Elizabete II. rođena je 15. kolovoza 1950. u londonskom Clarence Houseu. Odrastala je uz brata Charlesa, s kojim je bila vrlo bliska, dok su zbog brojnih kraljevskih obveza roditelji često izbivali od kuće. Za razliku od Charlesa, koji je kasnije otvoreno govorio o hladnom odgoju, Anne je uvijek branila svoje roditelje i isticala da im ništa nije nedostajalo.

Princeza Anne - 5 Foto: Profimedia

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Poznata po disciplini i radnoj etici, Anne je još nakon školovanja preuzela brojne kraljevske dužnosti. Posebno se posvetila humanitarnom radu, a velika ljubav oduvijek su joj bili konji. Bila je uspješna jahačica, osvojila europsko zlato te 1976. predstavljala Veliku Britaniju na Olimpijskim igrama u Montrealu, postavši prvi član britanske kraljevske obitelji koji je nastupio na Olimpijskim igrama.

Princeza Anne - 4 Foto: Profimedia

Godine 1973. udala se za konjičkog olimpijca Marka Phillipsa, s kojim ima sina Petera i kćer Zaru. Nakon gotovo dva desetljeća brak je završio razvodom, a iste godine udala se za viceadmirala Timothyja Laurencea, s kojim je i danas u sretnom braku.

Princeza Anne - 2 Foto: Profimedia

Iako su princeza Anne i kralj Charles danas vrlo bliski, njihov odnos nije uvijek bio idiličan. Kako pišu strani mediji, napetosti su se pojavile 1973. godine kada se Anne udala za konjičkog olimpijca Marka. Vjenčanje je održano upravo na Charlesov 25. rođendan, zbog čega je tadašnji prijestolonasljednik bio nezadovoljan jer je smatrao da je ostao u sestrinoj sjeni na vlastiti rođendan. Navodno mu nije bilo lako ni prihvatiti činjenicu da je mlađa sestra prije njega zasnovala obitelj. Unatoč tim nesuglasicama, njihov se odnos s godinama učvrstio, a Anne je danas jedan od najvećih oslonaca svome bratu i među njegovim najpouzdanijim savjetnicima.

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Princeza Anne - 3 Foto: Profimedia

Jedan od najdramatičnijih trenutaka njezina života dogodio se 1974., kada je preživjela pokušaj otmice u Londonu. Naoružani napadač pokušao ju je izvući iz automobila, no Anne je to odlučno odbila, ostavši pribrana tijekom cijelog incidenta.

Princeza Anne Foto: Profimedia

Princeza Anne - 6 Foto: Profimedia

Princeza Anne poznata je i po skromnom načinu života. Ne pridaje važnost luksuzu ni modi, često nosi odjeću staru desetljećima, a broj zaposlenih u svom kućanstvu svela je na minimum.

Princeza Anne Foto: Profimedia

Nakon smrti kraljice Elizabete II. upravo je ona predvodila pratnju uz majčin lijes, potvrdivši reputaciju jedne od najpouzdanijih i najodanijih članica britanske kraljevske obitelji. Danas je jedan od najvažnijih oslonaca kralja Charlesa III. i nastavlja obavljati velik broj službenih dužnosti.

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