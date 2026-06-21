Godinama se o ovome šutjelo: Kraljevska tajna izlazi na vidjelo

Britanska kraljevska obitelj ponovno je u središtu pozornosti, a potez koji dolazi iz Buckinghamske palače mogao bi označiti početak velike promjene u načinu na koji javnost dobiva uvid u kraljevske financije.

Britanski kralj Charles III. uskoro će ispisati novu stranicu kraljevske povijesti. Po prvi put jedan će britanski monarh javno otkriti koliko je poreza platio, što mnogi vide kao važan korak prema većoj transparentnosti kraljevske obitelji.

Kralj Charles III. - 6 Foto: Profimedia

Odluka dolazi u trenutku kada se posljednjih mjeseci sve više propituje način upravljanja kraljevskim bogatstvom, nekretninama i prihodima. Posebnu pozornost izazvale su rasprave o financijskim privilegijama članova kraljevske obitelji, kao i pitanja vezana uz troškove koje snose britanski porezni obveznici.

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Kralj Charles III. - 3 Foto: Profimedia

Kralj Charles III. - 1 Foto: Profimedia

Prema informacijama koje će Buckinghamska palača uskoro objaviti, Charles će javnosti predstaviti iznos osobnog poreza koji je platio tijekom protekle financijske godine. Iako britanski monarsi nisu zakonski obvezni plaćati određene poreze, kralj nastavlja praksu koju je još 1993. godine dobrovoljno uvela kraljica Elizabeta II.

Kraljica Elizabeta II. Foto: Mary Evans/Allstar/Richard Selle / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Kraljica Elizabeta II. Foto: Mary Evans/Allstar/Richard Selle / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Ovaj potez dolazi nakon sve snažnijih zahtjeva za većom otvorenošću kada je riječ o kraljevskim financijama. Kritičari smatraju da javnost ima pravo znati više o prihodima koje ostvaruju članovi kraljevske obitelji, osobito kroz velike zemljišne i investicijske portfelje koji im donose milijunske iznose.

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Posebna se pažnja posljednjih godina usmjerava na vojvodstva Lancaster i Cornwall, golema imanja i investicijske fondove koji osiguravaju prihode kralju i prijestolonasljedniku. Dok će Charles sada otkriti koliko poreza plaća, mnogi ističu kako još uvijek ostaju brojna neodgovorena pitanja o ukupnom bogatstvu i poreznim povlasticama koje kraljevska obitelj uživa.

Kralj Charles III. - 4 Foto: Profimedia

Dio javnosti smatra da je riječ o važnom koraku prema modernizaciji monarhije i jačanju povjerenja građana. Drugi pak upozoravaju da objava jednog podatka nije dovoljna te da bi potpuna transparentnost trebala uključivati detaljniji uvid u izvore prihoda, troškove i upravljanje kraljevskom imovinom.

Kralj Charles III. - 3 Foto: Profimedia

Hoće li ovaj potez biti početak većih promjena ili tek simbolična gesta, pokazat će vrijeme. No jedno je sigurno – tema kraljevskih financija ponovno je otvorila raspravu o ulozi i budućnosti britanske monarhije u modernom društvu.

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