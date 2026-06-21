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Godinama se o ovome šutjelo: Kraljevska tajna izlazi na vidjelo

Piše K.D., Danas @ 15:16 Celebrity komentari
Kralj Charles III. - 5 Kralj Charles III. - 5 Foto: Profimedia

Britanska kraljevska obitelj ponovno je u središtu pozornosti, a potez koji dolazi iz Buckinghamske palače mogao bi označiti početak velike promjene u načinu na koji javnost dobiva uvid u kraljevske financije.

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