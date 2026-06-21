Crvena haljinica ukrala pažnju: Maja Šuput priredila večer za pamćenje

Brojni posjetitelji okupili su se u Svetvinčentu gdje je Maja Šuput, uz pratnju Replay Banda, priredila večer ispunjenu hitovima, plesom i odličnom atmosferom u sklopu manifestacije ''Ivanja – Dani Općine Svetvinčenat''.

Subotnja večer u Svetvinčentu protekla je u znaku dobre glazbe, plesa i pozitivne energije zahvaljujući nastupu Maje Šuput koja je bila jedna od glavnih zvijezda ovogodišnje manifestacije ''Ivanja – Dani Općine Svetvinčenat''. Brojni posjetitelji okupili su se kako bi uživali u hitovima popularne pjevačice, a odlična atmosfera vladala je od prvih taktova pa sve do kraja koncerta.

Maja Šuput - 8 Foto: Pixsell

Maja Šuput - 3 Foto: Pixsell

Uz pratnju Replay Banda, Maja je publici priredila dinamičan glazbeni program ispunjen poznatim pjesmama koje su okupljeni pjevali uglas. Rasplesana publika nije skrivala oduševljenje, a trg u Svetvinčentu pretvorio se u veliku pozornicu na otvorenom ispunjenu smijehom, pjesmom i zabavom.

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Maja Šuput - 10 Foto: Pixsell

Maja Šuput - 9 Foto: Pixsell

Posebnu pažnju privukao je i Majin scenski outfit. Za ovu prigodu odabrala je kratku crvenu haljinu koja je dodatno naglasila njezin prepoznatljiv nastup i energičan stil. Elegantna i upečatljiva kombinacija savršeno se uklopila u ljetnu festivalsku atmosferu te nije prošla nezapaženo među posjetiteljima.

Maja Šuput - 5 Foto: Pixsell

Maja Šuput - 4 Foto: Pixsell

Koncert je bio jedan od vrhunaca četverodnevnog programa kojim se tradicionalno obilježavaju Dani Općine Svetvinčenat. Organizatori mogu biti zadovoljni velikim odazivom publike, a mnogi su se složili kako je upravo nastup Maje Šuput donio dodatnu dozu zabave i veselja ovoj omiljenoj istarskoj manifestaciji.

Maja Šuput - 11 Foto: Pixsell

Večer je završila uz pjesmu, ples i brojne fotografije zadovoljnih posjetitelja, potvrdivši još jednom da Maja Šuput svojim nastupima uspješno stvara atmosferu koja publiku drži na nogama do posljednjeg trenutka.

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