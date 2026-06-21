Laura Gnjatović pokazala figuru u minijaturnom bikiniju, pratitelji je obasuli komplimentima

Bivša Miss Universe Hrvatske ponovno je privukla pažnju pratitelja objavom ljetnih fotografija s juga Hrvatske, gdje trenutno gradi svoj život između sporta, studija i medicinske karijere.

Laura Gnjatović uživa u ljetnim danima na dubrovačkoj obali, a djelić opuštene atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Atraktivna Zadranka objavila je nekoliko fotografija s mora na kojima pozira u plavom bikiniju, dok je cijeli styling upotpunila laganom bijelom haljinom za plažu.

Uz objavu je kratko poručila kako bi voljela da ovakvi trenuci traju što dulje, a njezine fotografije ubrzo su prikupile brojne reakcije. U komentarima su joj pratitelji uputili niz komplimenata, ističući njezinu prirodnu ljepotu i opuštenost.

Laura Gnjatović - 16 Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 12 Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 6 Foto: Instagram

Laura je domaćoj javnosti postala poznata nakon što je osvojila titulu Miss Universe Hrvatske, a potom predstavljala zemlju na svjetskom izboru ljepote. Ipak, njezina svakodnevica daleko je više od svijeta mode i glamura.

Laura Gnjatović - 13 Foto: Instagram

Naime, studira sestrinstvo u Dubrovniku te istovremeno gradi karijeru u zdravstvenom sustavu. Iskustvo rada u bolničkom okruženju, kako je ranije istaknula, naučilo ju je odgovornosti i snalaženju u izazovnim situacijama.

Laura Gnjatović - 11 Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 2 Foto: Instagram

Osim toga, Laura je aktivna i na sportskom terenu. Profesionalno se bavi odbojkom te je sa svojim klubom ostvarila zapažene rezultate. Upravo kombinacija sporta, obrazovanja i javnih nastupa čini je jednom od zanimljivijih mladih osoba na domaćoj sceni.

Laura Gnjatović - 15 Foto: Instagram

Dok uživa u ljetnim mjesecima i morskim prizorima, njezini pratitelji s nestrpljenjem prate svaku novu objavu, a posljednje fotografije još su jednom pokazale koliko su ovakvi trenuci odmora važni nakon brojnih poslovnih i sportskih obveza.

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