Ovako ih još niste vidjeli! Suci iz MasterChefa pokazali svoju potpuno drukčiju stranu

Članovi žirija MasterChefa, Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš, tijekom priprema za novu sezonu nasmijali su pratitelje isprobavajući kostime sa snimanja showa "Tvoje lice zvuči poznato".

Pripreme za novu sezonu MasterChefa u punom su jeku, a da na snimanjima ne nedostaje dobre atmosfere pokazali su članovi žirija Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš.

Chef Vukadin na društvenim je mrežama podijelio zabavan trenutak iza kulisa koji je odmah privukao pažnju pratitelja.

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Goran Kočiš, Stjepan Vukadin, Mario Mihelj Foto: Nova TV

Goran Kočiš, Stjepan Vukadin, Mario Mihelj Foto: Nova TV

Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš - 3 Foto: Instagram

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Na fotografiji trojac pozira isprobavajući raskošne kostime sa snimanja showa "Tvoje lice zvuči poznato". Dok je Vukadin na glavu stavio upečatljivo crveno pero nalik raskošnoj kraljevskoj kruni, koje je nosio Lovro Juraga kada je imitirao Taylor Swift, Mihelj je potpuno sakrio lice iza velike bijele maske, a Kočiš je odabrao bogato ukrašeno zlatno pokrivalo za glavu, kojeg je nosila Laura Sučec tijekom imitacije Katy Perry.

Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš Foto: Instagram Screenshot

Uz osmijehe i opuštenu atmosferu pokazali su da su i između snimanja spremni na dobru dozu zabave.

Iako su gledatelji navikli gledati ih u ozbiljnoj ulozi ocjenjivača kulinarskih kreacija, ovaj je prizor otkrio njihovu ležerniju stranu. Zabavno isprobavanje kostima poslužilo je kao kratki predah tijekom priprema za novu sezonu MasterChefa, a ujedno je dalo naslutiti da iza kamera vlada odlična atmosfera.

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