Ma kakva pojava! Seve u korzetu i halterima pokazala zašto joj malo tko može parirati

Severina je predstavila novu pjesmu "Pozovi me ti" ("Anksiozna"), drugi dio svoje glazbene trilogije, koju prati provokativan editorijal u korzetu i halterima.

Nakon što je pjesma "Nisam kriva ja" ("Bezosjećajna") u samo šest dana od premijere prikupila nekoliko milijuna pregleda na YouTubeu, društvenim mrežama i streaming-platformama, Severina nastavlja svoje glazbeno putovanje kroz najavljenu trilogiju.

Ovoga puta predstavlja "Pozovi me ti" ("Anksiozna"), drugu pjesmu u konceptualno povezanoj cjelini koja kroz tri različita emotivna stanja donosi tri snažne priče o ljubavi, gubitku i suočavanju sa samim sobom.

Dok je "Nisam kriva ja" ("Bezosjećajna") govorila o emocionalnoj zatvorenosti i obrambenim mehanizmima nastalim nakon razočaranja, "Pozovi me ti" ("Anksiozna") ulazi u sasvim drugačiji prostor. To je pjesma ogoljenih emocija, unutarnjeg nemira i psihološke borbe žene koja promatra kako netko tko ju je slomio istim obrascem ulazi u novi odnos. Ljubav se ovdje isprepliće s ljubomorom, nemoći, bijesom i ironijom, a stih "Anksiozna sam…" postaje snažna emocionalna točka pjesme, osjećaj koji će mnogi prepoznati.

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Severina - 1 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Severina - 4 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Severina je još prilikom predstavljanja prve pjesme otkrila kako će svaka od tri pjesme donijeti potpuno drugačiju emociju, a upravo je "Pozovi me ti" ("Anksiozna") najavljena kao lagani zaokret u odnosu na "Nisam kriva ja" ("Bezosjećajna"). Ujedno predstavlja i svojevrsnu gradaciju prema završnom poglavlju trilogije – pjesmi "Svirajte mi 'Rađaj sinove''' ("Savršena"), koju će publika premijerno čuti nakon velikog koncerta u pulskoj Areni ove subote, koncerta za koji su ulaznice rasprodane čak mjesec dana unaprijed.

Severina - 2 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

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Omiljena Seve ponovno je privukla pažnju odvažnim vizualima kojima najavljuje svoju novu pjesmu. Na fotografijama pozira u elegantnom crnom korzetu, halterima i prozirnim čarapama, spajajući glamur, senzualnost i prepoznatljiv modni izričaj po kojem je godinama jedna od najbolje odjevenih regionalnih zvijezda. Atmosfera luksuznog interijera dodatno naglašava filmski dojam cijelog editorijala.

Severina - 3 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Severina - 6 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Osim fotografija snimljenih u raskošnom ambijentu, Severina je objektivom prošetala i noćnim ulicama grada. U crnom bodiju i dugom smeđem kaputu samouvjereno korača praznim ulicama, dok dramatična rasvjeta i gradska kulisa stvaraju efekt prizora iz holivudskog filma. Svaki kadar odiše elegancijom i samopouzdanjem, a pjevačica još jednom pokazuje da zna kako izazvati lavinu reakcija.

Severina - 8 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Iza nove pjesme stoji autorski tim koji potpisuje i prvi nastavak trilogije. Glazbu potpisuje Bojan Vasić, tekst Danijel Pavlović, aranžman Bojan Vasić i Branimir Mihaljević. Režiju videospota ponovno potpisuje Petar Pašić, s kojim Severina nastavlja kreativnu suradnju, nastavljajući vizualni identitet trilogije kroz prepoznatljiv, filmski i simbolikom bogat rukopis.

Severina - 7 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Projekt trilogije iz pjesme u pjesmu potvrđuje da se ne radi o tri odvojena singla, nego o zaokruženoj glazbeno-vizualnoj priči u kojoj svako poglavlje otkriva novu emociju i novu perspektivu. Nakon bezosjećajnosti dolazi anksioznost, a završni čin, koji slijedi nakon pulskog spektakla, zaokružit će priču o tri žene u jednoj ženi – ili možda o tri lica ljubavi kroz koja je gotovo svatko barem jednom prošao.

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