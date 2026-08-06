Ma kakva pojava! Seve u korzetu i halterima pokazala zašto joj malo tko može parirati

Severina je predstavila novu pjesmu "Pozovi me ti" ("Anksiozna"), drugi dio svoje glazbene trilogije, koju prati provokativan editorijal u korzetu i halterima.
Nakon što je pjesma "Nisam kriva ja" ("Bezosjećajna") u samo šest dana od premijere prikupila nekoliko milijuna pregleda na YouTubeu, društvenim mrežama i streaming-platformama, Severina nastavlja svoje glazbeno putovanje kroz najavljenu trilogiju.3 vijesti o kojima se priča "kao da su Novak Đoković" Jedan od najpoznatijih svjetskih parova stigao na Jadran, ovakve reakcije vjerojatno nisu očekivali "Vruće je ovdje" Malo tko zna da je bila misica! Badić je istaknuo besprijekornu figuru zgodne voditeljice nova zvijezda na Jadranu Roger Federer stigao u Hrvatsku! Za njegovu ljubav prema našem otoku zaslužan je jedan poznati Hrvat
Ovoga puta predstavlja "Pozovi me ti" ("Anksiozna"), drugu pjesmu u konceptualno povezanoj cjelini koja kroz tri različita emotivna stanja donosi tri snažne priče o ljubavi, gubitku i suočavanju sa samim sobom.
Dok je "Nisam kriva ja" ("Bezosjećajna") govorila o emocionalnoj zatvorenosti i obrambenim mehanizmima nastalim nakon razočaranja, "Pozovi me ti" ("Anksiozna") ulazi u sasvim drugačiji prostor. To je pjesma ogoljenih emocija, unutarnjeg nemira i psihološke borbe žene koja promatra kako netko tko ju je slomio istim obrascem ulazi u novi odnos. Ljubav se ovdje isprepliće s ljubomorom, nemoći, bijesom i ironijom, a stih "Anksiozna sam…" postaje snažna emocionalna točka pjesme, osjećaj koji će mnogi prepoznati.
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Severina - 1 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR
Severina - 4 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR
Severina je još prilikom predstavljanja prve pjesme otkrila kako će svaka od tri pjesme donijeti potpuno drugačiju emociju, a upravo je "Pozovi me ti" ("Anksiozna") najavljena kao lagani zaokret u odnosu na "Nisam kriva ja" ("Bezosjećajna"). Ujedno predstavlja i svojevrsnu gradaciju prema završnom poglavlju trilogije – pjesmi "Svirajte mi 'Rađaj sinove''' ("Savršena"), koju će publika premijerno čuti nakon velikog koncerta u pulskoj Areni ove subote, koncerta za koji su ulaznice rasprodane čak mjesec dana unaprijed.
Severina - 2 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR
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Omiljena Seve ponovno je privukla pažnju odvažnim vizualima kojima najavljuje svoju novu pjesmu. Na fotografijama pozira u elegantnom crnom korzetu, halterima i prozirnim čarapama, spajajući glamur, senzualnost i prepoznatljiv modni izričaj po kojem je godinama jedna od najbolje odjevenih regionalnih zvijezda. Atmosfera luksuznog interijera dodatno naglašava filmski dojam cijelog editorijala.
Severina - 3 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR
Severina - 6 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR
Osim fotografija snimljenih u raskošnom ambijentu, Severina je objektivom prošetala i noćnim ulicama grada. U crnom bodiju i dugom smeđem kaputu samouvjereno korača praznim ulicama, dok dramatična rasvjeta i gradska kulisa stvaraju efekt prizora iz holivudskog filma. Svaki kadar odiše elegancijom i samopouzdanjem, a pjevačica još jednom pokazuje da zna kako izazvati lavinu reakcija.
Severina - 8 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR
Iza nove pjesme stoji autorski tim koji potpisuje i prvi nastavak trilogije. Glazbu potpisuje Bojan Vasić, tekst Danijel Pavlović, aranžman Bojan Vasić i Branimir Mihaljević. Režiju videospota ponovno potpisuje Petar Pašić, s kojim Severina nastavlja kreativnu suradnju, nastavljajući vizualni identitet trilogije kroz prepoznatljiv, filmski i simbolikom bogat rukopis.
Severina - 7 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR
Projekt trilogije iz pjesme u pjesmu potvrđuje da se ne radi o tri odvojena singla, nego o zaokruženoj glazbeno-vizualnoj priči u kojoj svako poglavlje otkriva novu emociju i novu perspektivu. Nakon bezosjećajnosti dolazi anksioznost, a završni čin, koji slijedi nakon pulskog spektakla, zaokružit će priču o tri žene u jednoj ženi – ili možda o tri lica ljubavi kroz koja je gotovo svatko barem jednom prošao.
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