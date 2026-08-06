Za suprugu Dražena Zečića malo tko zna kako izgleda: Pjevač je otkrio zašto je nikada ne pokazuje

Dok je Dražen Zečić jedan od najpoznatijih domaćih pjevača, njegova supruga Božena uspješno je ostala daleko od očiju javnosti. Fotografije s njom prava su rijetkost, a razlog za to krije se u obećanju koje joj je dao još na početku njihova braka.

Dražen Zečić već desetljećima slovi za jednog od najomiljenijih domaćih pjevača, no dok je njegov glazbeni život dobro poznat publici, privatni dio priče uspješno je sačuvao daleko od reflektora.

Njegova supruga Božena, s kojom ima troje djece, gotovo se nikada ne pojavljuje na javnim događanjima, a njezine fotografije prava su rijetkost. Takav način života nije slučajan, već rezultat dogovora koji su supružnici postigli još na početku braka.

Dražen Zečić u Kumovima - 1 Foto: Nova TV

Pjevač je više puta isticao kako mu je upravo Božena najveći oslonac i osoba bez koje, priznaje, ne bi uspio izgraditi karijeru kakvu danas ima.

''Ona je tiha i samozatajna žena, prijatelj s kojim mogu razgovarati kada mi je teško. Zbog nje sam opstao u ovom poslu. Bez njezine podrške sve ovo ne bi funkcioniralo'', rekao je jednom prilikom.

Dodao je i kako mu supruga nikada nije osporavala odluke, već mu je uvijek pružala bezuvjetnu podršku.

In Magazin: Dražen Zečić - 3 Foto: In Magazin

''Kada donosim odluke nikada me ne preispituje, već mi je daje podršku, iskreno me voli, poštuje i zato ljubav traje već 28 godina.''

Posebno se prisjetio obećanja koje joj je dao kada su se vjenčali, a kojeg se drži i danas.

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''Kada smo se oženili, zamolila me da je, ako ikada postanem poznat, poštedim javnog života jer to nije svijet u kojem se vidi. Tu želju sam uvijek poštovao.'', prenosi Story.hr.

Zečić često naglašava da je upravo njezina smirenost bila ključna u brojnim izazovnim trenucima njegova života i karijere.

Dražen Zečić Foto: In Magazin

''Mislim da je ona puno mirnija i razumnija od mene. Nikada mi nije predstavljala teret, dok sam ja njoj sigurno znao biti. Ostala je ista od prvog dana i uvjeren sam da bez nje ne bih postigao sve što jesam.''

Njihova ljubavna priča započela je sasvim slučajno, na dogovorenom dvostrukom spoju. Božena je tada radila u Zračnoj luci Split, a prijatelji su ih spojili potpuno neočekivano, kazao je za Dalmatinski portal.

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Prvi susret nije bio posebno obećavajući jer su oboje bili povučeni i šutljivi. Ipak, nakon nekoliko novih druženja shvatili su da među njima postoji posebna povezanost.

Pjevač je jednom prilikom otkrio i da je Božena od njega starija dvije godine, što mu je tada bilo posebno privlačno.

Dražen Zečić - 5 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

''Bila je inteligentnija i iskusnija od mene, a upravo mi se to svidjelo. Na kraju su se vjenčali i naši prijatelji koji su nas upoznali, ali i nas dvoje.''

Iako se već godinama nalazi na vrhu domaće glazbene scene, Dražen Zečić ostao je dosljedan obećanju koje je dao supruzi. Upravo zato Božena i danas uspješno izbjegava medijsku pažnju te ostaje jedna od najtajanstvenijih supruga na hrvatskoj estradi.

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