Razlika od 20 godina im ne smeta: Nježnosti na moru otkrile su koliko su i dalje zaljubljeni

Luca Argentero i Cristina Marino uživaju na odmoru na Ibizi, gdje su izmjenjivali nježnosti i pokazali zavidnu formu, potvrdivši zašto ih smatraju jednim od najskladnijih parova talijanske javne scene.

Talijanski glumački par Luca Argentero i Cristina Marino ovih dana uživa u ljetnom odmoru na Ibizi, a paparazzi su ih snimili u trenucima koji jasno pokazuju da je ljubav među njima jednako snažna kao i na početku veze.

Supružnici su se rashlađivali kupanjem u moru, a pritom nisu skrivali nježnosti. Zagrljaji, poljupci i zaljubljeni pogledi obilježili su njihov boravak u plićaku, gdje su djelovali potpuno opušteno i neopterećeno znajući da su u objektivu fotografa.

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Luca Argentero i Cristina Marino - 4 Foto: Profimedia

Fotografije su privukle pažnju i zbog njihove zavidne fizičke forme. Luca je pokazao isklesanu figuru u crnim kupaćim gaćicama, dok je Cristina mamila poglede u minijaturnom bikiniju sa životinjskim uzorkom, istaknuvši svoju vitku liniju. Nakon kupanja zajedno su izašli na mol, gdje su nastavili uživati u suncu i morskim radostima.

Luca Argentero i Cristina Marino - 5 Foto: Profimedia

Luca Argentero i Cristina Marino - 1 Foto: Profimedia

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Argentero i Marino upoznali su se 2015. godine na snimanju filma "Vacanze ai Caraibi". Iako je među njima čak 20 godina razlike, kemija je bila trenutačna, a ubrzo nakon upoznavanja započeli su ljubavnu vezu. Njihov odnos od početka je bio pod povećalom talijanske javnosti jer je Argentero neposredno prije toga okončao dugogodišnji brak s glumicom Myriam Catanijom.

Luca Argentero i Cristina Marino - 2 Foto: Profimedia

Par se vjenčao 2021. godine na intimnoj ceremoniji, nakon što su godinu ranije dobili kćer Ninu Speranzu. Obitelj su proširili 2023. godine rođenjem sina Noèa Roberta, a na društvenim mrežama često dijele djeliće obiteljskog života, putovanja i zajedničkih treninga.

Luca Argentero i Cristina Marino - 7 Foto: Profimedia

Iako su ih talijanski mediji tijekom godina nekoliko puta povezivali s navodnim bračnim krizama, Luca i Cristina takve su glasine redovito demantirali svojim zajedničkim pojavljivanjima i objavama. Glumac je u više navrata istaknuo da je upravo Cristina osoba koja mu je promijenila život, dok ona često govori kako je njihova veza utemeljena na međusobnom poštovanju, povjerenju i zajedničkim životnim vrijednostima.

Luca Argentero i Cristina Marino - 9 Foto: Profimedia

Osim obiteljskog života, povezuje ih i poslovna strana. Oboje njeguju zdrav način života, redovito vježbaju i surađuju na različitim projektima vezanima uz fitness, lifestyle i društvene mreže, gdje ih prate milijuni obožavatelja.

Sudeći prema najnovijim fotografijama s Ibize, zaljubljeni supružnici i nakon deset godina zajedno djeluju jednako skladno kao i na samom početku svoje ljubavne priče.

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