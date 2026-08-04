Naš saborski zastupnik na Thompsonovu koncertu pokazao lijepu suprugu, koja godinama izbjegava javnost

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović stigao je na Thompsonov koncert u Šibeniku u društvu svoje samozatajne supruge Tee, koja se u javnosti pojavljuje tek povremeno.

Gotovo 30 tisuća ljudi okupilo se u Šibeniku kako bi prisustvovalo koncertu Marka Perkovića Thompsona dan uoči 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja. U grad Petra Krešimira stigli su ljudi iz različitih zemalja, ali i neki domaći akteri svijeta slavnih.

Među brojnim posjetiteljima koji su stigli na koncert Marka Perkovića Thompsona na šibenskom Šubićevcu našao se i saborski zastupnik Hrvoje Zekanović. Društvo mu je pravila supruga Tea, koja se u javnosti pojavljuje vrlo rijetko.

Hrvoje i Tea Zekanović - 4 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Zekanović je na koncert stigao u ležernom izdanju, odjeven u crnu majicu i svijetle kratke hlače, dok je njegova supruga Tea plijenila pažnju elegantnom crvenom haljinom bez naramenica. Nasmijani su pozirali fotografima prije ulaska na koncertni prostor.

Hrvoje i Tea Zekanović - 1 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

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Tea Zekanović svoj privatni život godinama drži podalje od očiju javnosti pa su njihova zajednička pojavljivanja rijetkost. Poznato je da je rođena u Splitu, djevojačko prezime joj je Šćepanović, diplomirana je inženjerka prometa te radi u Hrvatskoj pošti.

Hrvoje i Tea Zekanović - 2 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Supružnici su u braku dugi niz godina i imaju tri kćeri – Luciju, Katarinu i Ivanu. Hrvoje Zekanović ranije je u intervjuima govorio kako u kući živi sa suprugom, trima kćerima i majkom te da u njihovoj obitelji nema podjele na "muške" i "ženske" poslove, već svi ravnopravno sudjeluju u kućanskim obvezama.

Hrvoje i Tea Zekanović - 3 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Ovo nije prvi put da su zajedno snimljeni u javnosti. Fotografi su ih posljednjih godina nekoliko puta "uhvatili" u šetnji rodnim Šibenikom, no svaki njihov zajednički izlazak privuče pozornost upravo zato što Tea uglavnom izbjegava medijska pojavljivanja.

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