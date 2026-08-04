Pogledajte kakva atmosfera je vladala uoči Thompsonovog koncerta, Šubićevac je ispunjen do posljednjeg mjesta

Na Šubićevcu je uoči Thompsonova koncerta već ušlo više tisuća posjetitelja, a organizatori i policija poručuju da sve protječe bez incidenata te apeliraju na oprez zbog velike gužve, suše i opasnosti od požara.

Prvi posjetitelji na Šubićevac su stigli već u poslijepodnevnim satima. Policija i žurne službe uputile su brojne preporuke građanima, a na snazi je i posebna regulacija prometa zbog događaja kakav Šibenik ne pamti.

"Veselim se, živim za ovaj dan, za ovaj događaj i za sve ljude koji će biti ovdje. Nadam se da ćemo svi zajedno u miru i zadovoljstvu proslaviti Oluju."

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Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 1 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 8 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

"Odlično je, stvarno. Lijepa je atmosfera, ljudi se druže kako kome odgovara, a Thompson ima odličnu glazbu."

Uoči koncerta sa Šubićevca se za Dnevnik Nove TV javio Domagoj Mikić, koji je prenio riječi čelnih ljudi Policijske uprave šibensko-kninske i Ravnateljstva policije.

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Prema prvim izvještajima, ulaz na stadion je prolazio u najboljem redu. Iz policije su apelirali na sve koji tek planiraju doći da parkiraju na području TEF-a i u obližnjoj industrijskoj zoni, gdje su organizirani autobusi koji voze do stadiona.

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 4 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 1 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 3 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Na Šubićevcu su se našle zastave iz svih krajeva Hrvatske – od Slavonije, preko Posedarja i Duća do Senja. Stigao je i velik broj posjetitelja iz Bosne i Hercegovine. Još jednom mogu ponoviti da policija potvrđuje kako sve zasad prolazi bez ikakvih problema.

Prije samog početka, Zdravko Barišić, menadžer Marka Perkovića Thompsona, potvrdio je kako je više od sat vremena prije stiglo dvije trećine posjetitelja.

"Na stadionu Šubićevac trenutno je oko 21 tisuća posjetitelja. Ostali i dalje ulaze, sve ide prema planu, bez ikakvih incidenata ili problema. Vjerujem da će kroz otprilike pola sata sva publika biti na svojim mjestima", izjavio je Barišić.

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 5 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 3 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ponovio je i preporuke.

"Čuvajmo jedni druge. Posebno apeliramo, s obzirom na sušu i činjenicu da je Šubićevac okružen šumom, da svi budu vrlo oprezni s pirotehnikom. To je i zamolba naših vatrogasaca."

Nakon Šibenika slijede koncerti u Imotskom i Vukovaru.

"Vjerujem da će Marko za Vukovar pripremiti poseban, prigodan repertoar. Očekujemo spektakl još veći nego u Zaprešiću, Šibeniku i Imotskom. Pozivam sve da dođu i uvjere se sami."

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 4 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 5 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Na kraju je još jednom uputio apel svim posjetiteljima:

"Nakon završetka koncerta molim sve da se mirno raziđu. Pazimo jedni na druge, budimo oprezni s opušcima cigareta i pirotehnikom kako ne bismo izazvali požar. Nadam se da ćemo svi, puni emocija i lijepih dojmova, sretno stići svojim kućama."

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