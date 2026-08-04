Njihova ljubavna priča počela je nakon velike tragedije, jedan susret promijenio je sve

Pierce Brosnan i Keely Shaye Smith obilježili su 25. godišnjicu braka. Njihova ljubavna priča počela je nekoliko godina nakon što je glumac doživio jedan od najtežih životnih gubitaka, a danas ih mnogi smatraju jednim od najstabilnijih i najskladnijih parova u Hollywoodu.

Pierce Brosnan i Keely Shaye Smith ovog su tjedna proslavili srebrni jubilej – 25 godina braka. Njihova veza već desetljećima odolijeva izazovima, a mnogi ih smatraju jednim od rijetkih holivudskih parova koji su uspjeli sačuvati sklad daleko od skandala.

Njihova priča počela je 1994. godine u meksičkom Cabo San Lucasu. Keely je tada radila kao televizijska novinarka i trebala je intervjuirati glumca Teda Dansona, no sudbina je imala drugačije planove. Na jednom druženju upoznala je Brosnana, a među njima su odmah zaiskrile simpatije.

No Pierce u tom razdoblju nije tražio novu ljubav. Samo tri godine ranije izgubio je suprugu Cassandru Harris, koja je preminula od raka jajnika dan nakon njihove 11. godišnjice braka. Imala je 43 godine.

Pierce Brosnan i Cassandra Harris - 4 Foto: Profimedia

S Cassandrom je dobio sina Seana, a Brosnan je prihvatio i njezino dvoje djece iz prethodnog braka, Charlotte i Christophera. Tragedija je obitelj ponovno pogodila godinama kasnije kada je Charlotte također preminula od iste bolesti.

Pierce Brosnan i Charlotte Brosnan Foto: Profimedia

Glumac je više puta otvoreno govorio koliko ga je taj gubitak obilježio. Prisjećao se kako je prvi put u životu osjetio što znači izgubiti osobu s kojom je dijelio sve i priznao da je to bilo jedno od najtežih razdoblja njegova života.

Upravo je Keely bila osoba koja mu je pomogla ponovno pronaći sreću. Brosnan je u intervjuima isticao da ga nikada nije požurivala da zaboravi svoju prvu suprugu, nego mu je dala prostor da tugu proživi na svoj način.

Pierce Brosnan i Keely Shaye Smith Foto: Sean Roberts Collection / Everett / Profimedia

''Keely je uvijek bila puna razumijevanja i suosjećanja. Poticala me da tugujem za Cassie i zbog toga sam joj beskrajno zahvalan'', rekao je jednom prilikom.

S druge strane, Keely je priznala da ju je Pierce osvojio već pri prvom susretu.

''Bio je karizmatičan i imao je onaj nestašni sjaj u očima'', rekla je o prvom dojmu.

Tri godine nakon upoznavanja dobili su sina Dylana, a 2001. godine stigao je i Paris. Iste godine vjenčali su se u opatiji Ballintubber u Irskoj, a slavlje su nastavili u dvorcu Ashford.

Dylan Brosnan Foto: Profimedia

Paris Brosnan - 5 Foto: Profimedia

Danas često ističu kako je upravo prijateljstvo temelj njihove veze.

''Volimo jedno drugo, ali i iskreno uživamo u zajedničkom društvu'', rekao je Brosnan u jednom od intervjua. Dodao je da svaki brak prolazi kroz uspone i padove, ali da je važno zajedno rješavati probleme i ne odustajati.

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Glumac je tijekom godina više puta javno stao u obranu supruge kada su se na društvenim mrežama pojavili zlonamjerni komentari na račun njezina izgleda.

''Volim svaki dio njezina tijela. Ona je za mene najljepša žena na svijetu'', poručio je tada te naglasio da je danas voli još više nego na početku njihove veze.

Pierce Brosnan - 2 Foto: Profimedia

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Ljubav jedno prema drugome često pokazuju i na društvenim mrežama, gdje redovito obilježavaju rođendane i godišnjice emotivnim objavama. Za Keelyn 60. rođendan Brosnan joj je posvetio dirljivu poruku i prisjetio se dana kada su se prvi put sreli u Meksiku.

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Četvrt stoljeća nakon vjenčanja Pierce i Keely i dalje su primjer da ljubav može preživjeti i najteže životne trenutke.

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